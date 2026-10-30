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藍白提案毒駕致死最重死刑 綠：理性討論、無預設立場

中央社／ 台北30日電

藍白擬分別提案修刑法，加重毒駕致人於死刑度，最重可處死刑。民進黨團幹事長莊瑞雄今天說，毒駕零容忍，認同要拉高刑度、增加罰金，但故意和過失致死刑度上應有差別、罪責相當，是否要處以死刑，各政黨應理性討論，民進黨團沒有預設立場。

國民黨團提出中華民國刑法第185條之3再修正動議，駕駛動力交通工具，尿液或血液中所含毒品、麻醉藥品達行政院公告之品項及濃度值以上，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

民眾黨立法院黨團上午召開記者會表示，將提案處理毒駕相關修法，毒駕「累犯」致死最高可處死刑。

莊瑞雄、黨團書記長范雲上午在立法院議場前接受媒體聯訪。莊瑞雄說，各黨對酒駕、毒駕絕對都是零容忍，但零容忍跟死刑不能畫上等號，死刑有很大威嚇性、剝奪一個人的生命，會不會太重，各黨評斷不同。

莊瑞雄表示，民進黨立委李坤城的提案最重可判死刑、國民黨團最重也是死刑，反而一開始沒有主張死刑的民眾黨團，今天卻突然贊成要拉高到死刑，讓他嚇一大跳。涉及刑法修訂，應該理性討論。

莊瑞雄說，殺人一定要是「故意」，否則就是「過失」致死，刑度上要有差別。民進黨認為要拉高刑度、增加罰金，刑度可以好好討論，至於是否要到死刑，「太過於民粹」，要罪責相當。

莊瑞雄表示，如果修法定了死刑，只是在回應社會期待，民進黨團不反對，但死刑是不是萬靈丹，各政黨要好好思考、理性討論，黨團沒有預設立場。

毒駕 藍白 死刑

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