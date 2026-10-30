立委蔣萬安無懼黨內批判堅挺同婚法案 網友：若選總統會考慮支持

北市警察局萬華分局日前搜索西門町同志酒吧引發執法爭議，藝人蔡康永昨接受訪問更表示，是現身民進黨台北市長候選人沈伯洋、台北市長蔣萬安競總成立大會原因之一。然而，回顧立法院2019年處理同婚專法三讀程序時，蔣萬安等7位藍委曾在兩項關鍵條文投下贊成票，甚至引發黨內撤銷提名討論。後續面對質疑，蔣則公開表態支持婚姻平權，也持續關注同志議題。

立法院會2019年處理同婚專法草案時，在攸關同性婚姻定義的第2條條文，以及同性婚姻登記的第4條條文，包括蔣萬安、柯志恩在內等7位立委，不顧國民黨立法院黨團不支持政院版草案的立場，投下贊成票。

當時民進黨團同意「團進團出」，力挺政院版草案，民進黨立委林岱樺卻投下反對票，其餘包括陳瑩、洪宗熠、楊曜、何欣純、蔡適應、黃國書、江永昌、劉建國、趙天麟、劉櫂豪、陳亭妃、葉宜津等12人未出席或未按表決器。

蔣萬安等7名藍委的投票行為，當時在國民黨內引發議論，甚至有群組流傳「誰投同婚票，立委就換掉」的文宣，呼籲選民透過隔年立委選舉淘汰支持政院版草案的立委。另有國民黨中常委在臉書表達不滿，主張應在中常會提案，撤銷其中有意參選連任者的提名。

當時也有不少網友湧入留言，有人表達感謝，甚至表示若蔣萬安未來參選總統，會考慮投票支持；也有人留言批評，認為其投票行為不妥。

面對民進黨質疑，蔣萬安2022年受訪時明確表達支持婚姻平權，並表示已響應彩虹平權大平台，不分黨派公開表態支持婚姻平權，也持續關注同志議題。他並強調，民進黨不應混淆視聽，相關質疑不會改變他支持婚姻平權的立場。