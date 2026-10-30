巴基斯坦一度對台關閉領空 林佳龍：損人不利己

巴基斯坦一度以「一中政策」為由，拒絕台灣航空公司進出領空。外交部長林佳龍今天指出，這是損人不利己，破壞國際航空規則，總統賴清德先前也遭受這些困難，呼籲國際民航組織（ICAO）能就這些情形加以檢視，這也凸顯台灣參加ICAO的重要性。

身兼巴基斯坦航空部長的國防部長阿瑟夫（KhawajaAsif）28日告訴彭博（Bloomberg News），航空領域遵循「一個中國」政策，僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。但數小時後，彭博再引述文件報導，巴基斯坦民航局已核准中華航空及長榮航空自10月28日至明年3月27日使用巴基斯坦領空。

林佳龍上午出席台灣無人機國際論壇暨無人機國際學院開幕活動，會後受訪表示，巴基斯坦禁止台灣的民用航空公司飛越領空以及使用飛行情報區的資訊，會造成國際飛安問題，所以引起各國關切，已經看到巴基斯坦政府後續已取消禁制，也已重新發給許可。

林佳龍表示，感謝美國政府特別指出，飛航安全是最重要，不應該接受中共脅迫，這可以說是損人不利己，破壞國際航空規則；賴總統今年4月到5月期間，要飛越模里西斯等國去參加史瓦帝尼的重要慶典跟國是訪問，就曾經遭受到這些困難。

林佳龍指出，呼籲國際民航組織能夠就這些情形加以檢視，要求所有國家遵循相關規定，這也凸顯台灣參加ICAO國際民航組織的重要性。

此外，針對無人機對國家安全的重要性，林佳龍表示，無人機的重要性，不管在民用、商用或軍用，大家都已經有共同認識，外交部在推動無人機外交上，也支持由民間合作來成立無人機國際學院，透過這個方式，可以就各方面交流合作，包括人才培訓及標準檢測認證，也有助與國際接軌、會議展覽競賽的舉辦以及國際商機的媒合。

林佳龍指出，他擔任交通部長時，民航法也納入無人機專章，後續在外交工作，很多國際合作都重視台灣半導體、晶片及資訊的製造力，以及各種AI軟實力應用，所以台灣可以成為一個無人機國家，也能整合這些科技打造非紅供應鏈，成為在印太地區的無人機發展樞紐。

林佳龍表示，很高興學院成立的過程，得到國際上的無人機相關協會的參與，產學研等各界也跟政府一起，打造台灣無人機發展的重要平台。