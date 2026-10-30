快訊

立院三讀！毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

好市多員工曬近5千元福利 爽喊：這就是離職率極低的原因

學餐之亂／台灣四菜一湯被嫌寒酸 日本看了直呼豪華

聽新聞
0:00 / 0:00

巴基斯坦一度對台關閉領空 林佳龍：損人不利己

中央社／ 台北30日電

巴基斯坦一度以「一中政策」為由，拒絕台灣航空公司進出領空。外交部長林佳龍今天指出，這是損人不利己，破壞國際航空規則，總統賴清德先前也遭受這些困難，呼籲國際民航組織（ICAO）能就這些情形加以檢視，這也凸顯台灣參加ICAO的重要性。

身兼巴基斯坦航空部長的國防部長阿瑟夫（KhawajaAsif）28日告訴彭博（Bloomberg News），航空領域遵循「一個中國」政策，僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。但數小時後，彭博再引述文件報導，巴基斯坦民航局已核准中華航空及長榮航空自10月28日至明年3月27日使用巴基斯坦領空。

林佳龍上午出席台灣無人機國際論壇暨無人機國際學院開幕活動，會後受訪表示，巴基斯坦禁止台灣的民用航空公司飛越領空以及使用飛行情報區的資訊，會造成國際飛安問題，所以引起各國關切，已經看到巴基斯坦政府後續已取消禁制，也已重新發給許可。

林佳龍表示，感謝美國政府特別指出，飛航安全是最重要，不應該接受中共脅迫，這可以說是損人不利己，破壞國際航空規則；賴總統今年4月到5月期間，要飛越模里西斯等國去參加史瓦帝尼的重要慶典跟國是訪問，就曾經遭受到這些困難。

林佳龍指出，呼籲國際民航組織能夠就這些情形加以檢視，要求所有國家遵循相關規定，這也凸顯台灣參加ICAO國際民航組織的重要性。

此外，針對無人機對國家安全的重要性，林佳龍表示，無人機的重要性，不管在民用、商用或軍用，大家都已經有共同認識，外交部在推動無人機外交上，也支持由民間合作來成立無人機國際學院，透過這個方式，可以就各方面交流合作，包括人才培訓及標準檢測認證，也有助與國際接軌、會議展覽競賽的舉辦以及國際商機的媒合。

林佳龍指出，他擔任交通部長時，民航法也納入無人機專章，後續在外交工作，很多國際合作都重視台灣半導體、晶片及資訊的製造力，以及各種AI軟實力應用，所以台灣可以成為一個無人機國家，也能整合這些科技打造非紅供應鏈，成為在印太地區的無人機發展樞紐。

林佳龍表示，很高興學院成立的過程，得到國際上的無人機相關協會的參與，產學研等各界也跟政府一起，打造台灣無人機發展的重要平台。

巴基斯坦 林佳龍 對台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

巴基斯坦一度對我禁航 林佳龍：凸顯台灣參加國際民航組織重要性

巴基斯坦一度對台關閉領空 行政院：遺憾空域政治化

巴基斯坦對台關閉領空 美國務院：商業航空不該受北京政治要求左右

一度對台關閉領空…巴基斯坦政府內部混亂 西方外交官解讀：討好北京

相關新聞

立院三讀 毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

為遏制毒駕案件層出不窮，立法院今天三讀修正通過國民黨團、民眾黨團共提的「刑法」第185條之3，將毒駕致死從現行的3年以上、10年以下大幅提高至7年以上有期徒刑，經有罪確定於10年內再犯致死者將處以死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。全案表決時贊成者57人，民進黨立委沈伯洋等綠委未投票。

立委蔣萬安無懼黨內批判堅挺同婚法案 網友：若選總統會考慮支持

北市警察局萬華分局日前搜索西門町同志酒吧引發執法爭議，藝人蔡康永昨接受訪問更表示，是現身民進黨台北市長候選人沈伯洋、台北市長蔣萬安競總成立大會原因之一。然而，回顧立法院2019年處理同婚專法三讀程序時，蔣萬安等7位藍委曾在兩項關鍵條文投下贊成票，甚至引發黨內撤銷提名討論。後續面對質疑，蔣則公開表態支持婚姻平權，也持續關注同志議題。

黃仁勳身邊傳共諜 劉世芳：若違台灣法令 處理完後看是否適時驅逐

據紐約時報報導，一名新加坡企業女性高管接近輝達執行長黃仁勳，美國官員認定她是中國間諜，涉嫌替北京蒐集情報。對此，陸委會副主委梁文傑說，具體情況掌握中。內政部長劉世芳則表示，若有違反台灣國安法令，以台灣法律處理完後，才會是否適時驅逐出境。

賴總統：立法院預算審查若通過 明年起0到18歲月領5,000元

賴清德總統30日出席「2026年度青年百億海外圓夢基金計畫高雄成果展記者會」。他說，若明年立法院預算審查順利通過，政府將從明年起實施「0到18歲成長津貼」。

竹北市公所4.2億標案決標率99.9％ 前機要質疑「先射箭再畫靶」

曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方竹北市公所機要秘書、現參選竹北市第一選區市民代表的張益豪，在「董事長開講」質疑，公所部分標案決標比率高達99%甚至100%，另有公園維管標案僅1家投標，讓他產生「先射箭再畫靶」疑慮。鄭朝方陣營回應，公所行政程序作業均依循法規，其他不予回應。

沈伯洋疑遭AI深偽、蔣萬安「周處除三害」惡搞海報 北檢均分案偵辦

選戰倒數，網路社群Threads流傳台北市長蔣萬安海報被惡搞「周處除三害」，民進黨籍台北市長候選人沈伯洋昨也傳出疑AI深偽音檔，台北地檢署針對2案件已分案，均依違反公職人員選舉罷免法意圖使人不當選偵辦中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。