台東選舉查賄！議員、里長候選人涉送酒送現金 3人遭聲押禁見

台東檢警調持續選舉查賄，日前接獲情資，指有吳姓議員候選人涉嫌以發放高粱酒、柚子禮盒方式賄選，另有陳姓里長候選人涉嫌發放現金給特定選民。檢方指揮警方及調查局組成專案小組偵辦，昨搜索兩名候選人及相關共犯住處、服務處和辦公室等6處，查扣相關證物，並拘提、傳喚共28人到案；檢察官訊問後，認為兩名候選人及吳姓議員助理黃姓男子3人涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

地檢署表示，日前接獲情資指出，吳姓議員候選人疑似透過發放高粱酒及柚子禮盒方式，向有投票權的選民行賄；另陳姓里長候選人則涉嫌以發放現金方式賄選。檢方隨即指派檢察官指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心、法務部調查局台東縣調查站及台東縣警察局組成專案小組，積極蒐證偵辦。

專案小組於10月29日持法院核發的搜索票，前往兩名候選人及2名共犯的住處、服務處和辦公室等6處執行搜索，查扣相關證物，並拘提陳姓里長候選人，另傳喚吳姓議員候選人、2名共犯及選民等共28人到案說明。

檢察官訊問後，認定吳姓議員候選人、陳姓里長候選人及共犯、吳姓議員助理黃姓男子等3人，涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，且有湮滅證據、勾串共犯或證人的疑慮，認有羈押必要，已向法院聲請羈押禁見，其餘共犯及選民則請回。

地檢署呼籲，選民勿因貪圖小利收受賄賂或不當贈禮，以免觸法；若發現疑似賄選情事，也應勇於檢舉，共同維護選舉公平。