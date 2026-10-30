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台北設計獎「大合照」、「音樂」出包 產發局長陳俊安親上火線致歉

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府今天上午舉行「天母國中案件、台北設計獎事件說明」記者會。記者林佳彣／攝影
北市府今天上午舉行「天母國中案件、台北設計獎事件說明」記者會。記者林佳彣／攝影

「2026台北設計獎」頒獎典禮昨天登場，北市府釋出的大合照卻被工業設計類銅獎得獎者賴謙忱發現自己佩戴「洋流」飄帶被修掉，連音樂也被發現沒買版權。台北市產發局長陳俊安今天親上火線致歉，針對這兩部分，後續會依合約條文進行議處。

北市府上午舉行台北設計獎事件說明記者會，陳俊安表示，產發局對廠商督導、複查未盡完善之處，向所有入圍的設計師跟關心台北設計獎的朋友表達最誠摯的歉意；台北設計獎是鼓勵設計師、肯定設計師的重要活動，因為廠商失誤造成焦點模糊和不適，對所有入圍的設計師表達最誠摯的歉意。

陳俊安談及飄帶部分，執行團隊昨天拍完照，後續整理跟作業上發生缺失，執行的廠商團隊提供產發局的是已經修正過的圖片。產發局看到設計師的反應後，立刻要求廠商提供原始照片並更新在新聞稿中，也要求執行團隊必須向跟設計師充分說明跟公開致歉。  

他強調，未來執行相關活動及記者會，對於影像跟新聞的素材，產發局重新檢視審核機制，督促所有執行團隊落實客觀、完整性，避免類似情形再發生。

陳俊安談及音檔部分，廠商確實有購買使用音樂的版權，但因為昨天早上微調影片時，調整的是當時下載的試用版，導致所播出的修改過版本是試用版版本，而不是完整、有付版權費用的版本。產發局要求廠商必須立即的檢討、改進，未來不可以再犯。

廠商在賴謙忱的社群貼文留言，感謝反映，也對此次台北設計獎頒獎典禮活動照片處理不周，致上誠摯歉意。此次因工作團隊在照片整理與編修過程中，未充分考量影像內容的完整性，確實是作業上的疏失。我們尊重每位獲獎者的個人形象與表達，也將盡速恢復原始照片，並檢討相關影像處理流程，避免類似情況再次發生。

廠商表示，團隊已立即檢討相關作業流程，後續將強化新聞及活動照片之後製規範與審核機制，尊重圖片完整性，未經適當確認，不得任意增刪或修改，避免類似情形再次發生。再次致歉，也謝謝指正。

音樂部分，廠商表示，針對昨日台北設計獎頒獎典禮現場播放影片因最後一刻微調，導致短暫誤用帶有音效提示的試用版配樂一事，執行團隊深感抱歉。

廠商也說，該案所使用的配樂已於事前完成合法授權與公播權購買，因彩排時臨時微調畫面，於版本交接過程中產生行政疏失，誤將未替換的試用音檔播出。團隊已於第一時間提供無雜音的正式授權版本供主辦單位存查與後續使用，未來將嚴加檢討工作流程，避免類似情況再次發生。

音樂 台北 設計

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