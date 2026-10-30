影／爭取垃圾子母車換感謝狀？ 立委萬美玲接班人佀廣洋涉賄選列被告

立委萬美玲之子、桃園市議員候選人佀廣洋涉嫌賄選，昨遭檢警調兵分五路搜索，傳喚佀、官、許姓3名被告及2名證人到案。檢方查出，佀以參選人身分爭取大型垃圾子母車，社區公然張貼感謝狀，複訊後，佀等3人分別以12萬、8萬元及15萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡表示，檢警調接獲情資，指佀廣洋於2026年5月間，透過桃園區某社區管理委員會委員許姓男子居間協調，協助爭取每輛市價約7544元的大型垃圾子母車2台供社區住戶使用，社區事後頒發感謝狀給佀，並張貼在大樓電梯內公告，檢方懷疑相關行為涉及以提供公共設備利益影響有投票權住戶的投票意向。

專案小組蒐證發現，該社區於今年9月19日舉辦中秋晚會，許姓委員提供每組市價700元的手壓式拖把摸彩品2組、官姓里長候選人則贊助價值約570元的直立式電風扇1支及保溫瓶5組。在許男主持抽獎過程中，邀請官姓候選人上台致詞，官男於台上高喊「請投官○○一票、佀○○一票」等語，成為檢方追查是否涉及賄選的重要事證。

檢察長張春暉獲悉相當重視，指派檢察官姚承志指揮桃園市調查處及桃園警分局組成專案小組。檢調蒐集相關事證後，向桃園地方法院聲請搜索票獲准，於昨天上午分頭前往佀廣洋、許男及官姓候選人的住處與服務處等5個地點執行搜索，並通知佀等3名被告及2名證人到案說明。

檢察官訊問後，認定佀廣洋、許男及官姓候選人均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，涉犯對有投票權之人行求賄賂罪嫌；佀廣洋及許男另涉犯同法第102條第1項第1款，涉嫌假借捐助名義向機構、團體交付財物。檢方審酌尚無羈押必要，諭知佀廣洋以12萬元交保、許男15萬元交保、官姓候選人8萬元交保。

桃園地檢署強調，凡假借贈禮、餐會、招待旅遊等名義涉及賄選、破壞選舉公正的行為，都將全力追查，呼籲民眾若掌握賄選情資，可撥打免費檢舉專線0800-024-099，檢舉人身分將全程保密。