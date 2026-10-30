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傅崐萁：115年度追加預算案 九合一選舉前處理完
立法院11月3日將邀請行政院長卓榮泰報告115年度追加預算案，國民黨團總召傅崐萁今天表示，追加預算案會盡快，會在11月28日九合一選舉前處理完。
行政院會9月3日通過115年度追加預算案，歲出規模為新台幣6076.3億元，用於穩定民生、社福加碼、提升待遇、災後重建、強化國防、啟動兒少成長津貼6個面向，送立法院審議。
立法院原訂10月23日邀請卓榮泰報告115年度追加預算案，但因颱風薔琵影響，延至11月3日舉行。
國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天在立法院接受媒體聯訪，對於追加預算案的處理時程表示，追加預算案會盡快，在大選前處理完。
針對國民黨團日前提出「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正草案，調高老農津貼發放額度為每人每年新台幣1萬5000元。傅崐萁說，今天立法院會沒有要處理老農津貼，老農津貼會處理，但時間還沒定。
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