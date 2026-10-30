傅崐萁：115年度追加預算案 九合一選舉前處理完

台東檢警調持續選舉查賄，日前接獲情資，指有吳姓議員候選人涉嫌以發放高粱酒、柚子禮盒方式賄選，另有陳姓里長候選人涉嫌發放現金給特定選民。檢方指揮警方及調查局組成專案小組偵辦，昨搜索兩名候選人及相關共犯住處、服務處和辦公室等6處，查扣相關證物，並拘提、傳喚共28人到案；檢察官訊問後，認為兩名候選人及吳姓議員助理黃姓男子3人涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見。

2026-10-30 11:45