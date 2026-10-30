影╱黃逸豪呼籲政府正視中國跨國鎮壓問題 應即刻完善法制

民間司法改革基金會、相聲演員黃逸豪、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁與立委陳昭姿等，上午在立法院群賢樓外舉行「黃逸豪案跨國鎮壓」記者會，呼籲政府應正視中國跨國鎮壓問題，完善法制刻不容緩，立委與政府引入外國代理人法、完善「反滲透法制」。

相聲演員黃逸豪日前因為在表演時諷刺中國國家主席習近平，遭到中共跨境鎮壓。黃逸豪9月出門時遭到陌生男子惡意開車撞傷。，經新北地檢署尋線察調查黃逸豪演出的卡米地喜劇俱樂部，在5月遭人潑糞、潑漆。查出涉及境外人士出資45萬元台幣策劃的跨境鎮壓假車禍案，才揭發中國跨國鎮壓事件。

就此，民間司改會呼籲立法院與政府正視跨國鎮壓問題，儘速推動相關修法與防範機制，保障台灣的人身安全、言論自由與民主社會。要修法將侵害個人權利的鎮壓行為納入「反滲透法」中，並考慮引入外國代理人登記制度，強化對受鎮壓社群的保護支持措施，包括落實有效通報、資源整合、人員訓練及公私協力機制。

民間司改會指，跨國鎮壓不只是國安議題，更是嚴重的人權侵書問題。唯有以自由民主與人權為核心，台灣才能真正成為受壓迫者的安全堡壘，而不是中國極權勢力可以伸手恐嚇的場所。

黃逸豪表示，警方因5月的潑糞的事件，才協助調查其他的監控影像，發現此中國跨國鎮壓的問題。並說當時被叫到警察局的時候，警察第一時間也是希望「先不要跟對方和解，必須先提告」，而且提告傷害罪。

黃逸豪表示，現在缺少一條法源，讓警察可以主動去發現問題之後主動介入，並指當初若沒有提告，警察其實是無法著力的。

黃逸豪表示，一塊（反滲透法納入外國代理人法）需要把它保護起來。在逮捕到嫌犯之後，刑期、金流的追查，都需要相關的法條去支持警調去追查。

相聲演員黃逸豪（右二）上午在立法院群賢樓外舉行「黃逸豪案跨國鎮壓」記者會，呼籲防範中國跨國鎮壓，完善法制刻不容緩。黃逸豪表示，警方因5月的潑糞的事件，才協助調查其他的監控影像，才發現此中國跨國鎮壓的問題。記者黃義書／攝影

相聲演員黃逸豪（右二）上午在立法院群賢樓外舉行「黃逸豪案跨國鎮壓」記者會，呼籲防範中國跨國鎮壓，完善法制刻不容緩。黃逸豪表示，警方因5月的潑糞的事件，才協助調查其他的監控影像，才發現此中國跨國鎮壓的問題。記者黃義書／攝影

民間司法改革基金會、相聲演員黃逸豪（右二）、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁（左一）與立委陳昭姿（左二）等，上午在立法院群賢樓外舉行「黃逸豪案跨國鎮壓」記者會，呼籲防範中國跨國鎮壓，完善法制刻不容緩。記者黃義書／攝影