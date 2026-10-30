李妍慧稱白委自發參加僑務晚宴 民眾黨團要求僑委會正式道歉

僑委會因邀請遭控濫用公器的前委員長徐佳青參與僑務晚宴並為其慶生，遭批公私不分。僑委會代理委員長李妍慧昨備詢時表示，民眾黨立委蔡春綢主動要參加晚宴，遭蔡春綢辦公室提出紙本邀請函反駁，僑委會今早在官方臉書發出致歉文。對此，民眾黨立院黨團批評缺乏誠意，要求舉行記者會正式道歉，並於官網刊登聲明，以正視聽。

僑委會在臉書貼文指出，有關10月29日立法院外交及國防委員會第八次全體委員會議，民眾黨立委洪毓祥質詢有關10月22日僑委會舉辦僑務委員會議邀請蔡春綢出席身分一事，僑委會是以立法院世界台商之友會副會長身分邀請，特此更正說明，並向蔡委員致歉。

民眾黨團表示，李妍慧昨在外交及國防委員會備詢時，面對洪毓祥質詢，各黨派立委有沒有受邀參加？李妍慧表示，只邀請外交國防委員會的委員參加。洪毓祥追問，教文委員會的蔡春綢為何有被受邀，而其他很多委員卻不知道？李妍慧竟推說「是蔡委員自己主動要求參加」，透過國會頻道直播，等同於公然向全國大眾造謠。

民眾黨團指出，經蔡春綢辦公室反駁並提出紙本邀請函，批評僑委會完全是睜眼說瞎話後，僑委會今早才在官方臉書發出百字更正致歉文。相較於前委員長的諸多爭議，僑委會火速大動作召開記者會闢謠的作法，顯然是「大街造謠，小巷道歉」，缺乏誠意。

民眾黨團要求，僑委會應召開記者會正式道歉，並於官網刊登澄清聲明稿，還給蔡春綢公道，以正視聽。

蔡春綢稍早受訪時也表示，乍聽之下非常遺憾，她有跟僑委會互動，主要因為她擔任世界台商資友會副會長，責任就是跟台商以及僑界做互動。因此無論要跟台商或僑界有餐會或互動時，只要在她的工作上沒有衝突，都會去參加；同時也希望民眾黨由她來跟僑界及台商做互動。她有收到僑委會給的邀請卡，並非她要求要去，而是被動，為了民眾黨跟僑界以及台商的互動，所以才參加這個活動。