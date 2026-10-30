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巴基斯坦一度對我禁航 林佳龍：凸顯台灣參加國際民航組織重要性

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
巴基斯坦一度宣布以「一個中國」為由禁止我國民航機飛越領空，外交部長林佳龍表示，這件事已經引起各國關切，感謝美國政府特別指出飛航安全的重要，這也凸顯台灣參加國際民航組織的重要性。聯合報系資料照
巴基斯坦一度宣布以「一個中國」為由禁止我國民航機飛越領空，外交部長林佳龍表示，這件事已經引起各國關切，感謝美國政府特別指出飛航安全的重要，這也凸顯台灣參加國際民航組織的重要性。聯合報系資料照

南亞國家巴基斯坦一度宣布以「一個中國」為由禁止我國民航機飛越領空，隨後又取消。外交部林佳龍表示，這件事已經引起各國關切，感謝美國政府特別指出飛航安全的重要。他強調，這凸顯台灣參加國際民航組織的重要性。

林佳龍今天出席「台灣無人機國際論壇」及無人機國際學院開幕活動，對於巴基斯坦一度對我民航機關閉領空，他表示，巴基斯坦禁止台灣的民用航空公司飛越領空，以及使用飛行情報區的資訊，將造成國際飛安的問題，所以也引起各國的關切。

他指出，我方感謝美國政府特別指出飛航的安全是最重要，不應該接受包括中共的脅迫，這可以說是損人不利己，破壞國際航空的規則。

林佳龍進一步指出，今年的四月到五月期間，賴總統要飛越摩里西斯等國去參加史瓦帝尼的重要的慶典跟國是訪問，就曾經遭受到這些困難。因此我方要呼籲國際民航組織，希望檢視這些情形，要求所有的國家來遵行。這也凸顯台灣參加ICAO國際民航組織的重要性。

林佳龍表示，無人機對於民用、商用或軍用的重要性，大家已經都有認識，外交部推動無人機外交，也支持由民間合作來成立台灣國際無人機學院。透過這個方式就各方面交流合作，包括人才的培訓，還有標準、檢測、認證，與國際化接軌，以及對於像會議、展覽、競賽的舉辦，還有國際商機的媒合。

他強調，台灣是可以成為一個無人機國家，整合這些科技來打造飛鴻供應鏈，成為在印太地區無人機發展的樞紐。

巴基斯坦 林佳龍 外交部

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