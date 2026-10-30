【重磅快評】萬安除三害 誰在打假球？

社群平台日前出現一張網友製作並流傳改編自電影《周處除三害》的KUSO海報，將台北市長蔣萬安包裝成持槍的「除害英雄」，並點名民進黨台北市長候選人沈伯洋、市議員簡舒培及苗博雅為「三害」，還署名「台北市政府新聞局」，引發不小風波；儘管蔣陣營第一時間報警自清，但綠營仍發動猛攻，倒是沈伯洋及梁文傑反應「尚屬正常」，到底是誰在打假球？

「萬安除三害」事件疑竇重重，因引來導演王小棣及廣告人莊淑芬回應，效應強大。法務部4月頒布地方公職人員選舉查察工作綱領，針對選舉查察確立四大執法主軸，重點包括嚴查賄選及暴力、阻斷境外勢力介選、斬斷地下選舉賭盤及防堵AI深偽與假訊息干擾，但像這種意圖影響選情的KUSO海報，對選情殺傷力不小於上述類型，檢方雖快速分案，但也要儘快查出真相，才能端正選風。

這個KUSO海報的操作有諸多鑿痕。首先，海報選擇上架的社群平台頗有思量，這個平台在社群觀測、媒體分析與大數據調查中，多數認為使用者的政治傾向偏綠，藍白支持者在這個平台上屬少數，而海報中的「三害」是綠營要角，帳號還是「byedpp」，PO文者的平台選擇不是很有問題嗎？還是另有用意？

再者，這個海報是在10月28日PO文，蔣競辦當天發現即發嚴正聲明，強調並非市府或競辦製作、發布或授權，而且市府也沒有「新聞局」這個單位，還連夜向派出所報案。這是高強度的自清動作，警方也認定貼文涉嫌違反選罷法並報請檢察官偵辦，翌日社群平台原始帳號火速刪文，並將關閉帳號，如果不是心虛，何必刪文、關閉帳號？

最讓人側目的是在海報中被指為「三害」的當事人反應了。為首的沈伯洋一片平和理性，呼籲不要有暴力及口水激起更多對立，還喊話蔣萬安「約束」支持者，稱自己知道該海報並非蔣競辦所為，籲蔣除了報警，更應主動約束支持者，讓選戰回歸市政討論，還真是充滿了正能量。

但簡舒培及苗博雅則火力全開，簡重提「索資佛地魔」的綽號，批蔣本人到團隊都是霸凌加害者，上樑不正下樑歪，就會有這類的支持者力挺蔣萬安；苗博雅則批國民黨習慣「做賊喊抓賊」，蔣放任側翼鼓吹暴力，國民黨說自己被國家機器欺負，結果藍軍傳這種市長拿槍指著議員的圖卡。

蔣萬安並未迴避為簡舒培取「索資佛地魔」的綽號，他也明確表示簡對於大量索資感到自滿，但基層公務人員卻因此心在淌血，身為市府大家長必須站出來捍衛基層公務員，但這並不等於「萬安除三害」海報就是出於蔣陣營，簡舒培這個等號劃得既長且曲折。

苗雅博更是離譜，蔣陣營已在第一時間報警，檢方快速分案，真相不明之際， 她就先定調國民黨「做賊喊抓賊」、「藍軍傳市長拿槍指著議員的圖卡」，難道她是這個社群平台的管理員？檢警要不要先請她來協助辦案？

沈伯洋的回應平和理性，一向利嘴的陸委會副主委梁文傑也少見中道發言，稱不排除這是假旗行動、栽贓嫁禍，並提醒雙方看到類似東西時都要再想一下，不要膝蓋反應。連沈伯洋都說自己知道海報非蔣競辦所為，習慣膝蓋反應的簡、苗有聽到梁文傑的提醒嗎？