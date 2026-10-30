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毒駕再犯致死最高死刑今拚三讀 民眾黨團：強化阻嚇效果
立法院會今預計處理「刑法」毒駕修法，民眾黨立法院黨團稍早在議場前進行說明。黨團幹事長洪毓祥表示，黨團提案針對毒駕「再犯」致人於死的案件，提高法定刑度，並將死刑納入選項，盼強化刑罰嚇阻效果，避免毒駕成為危害公共安全的「不定時炸彈」。
洪毓祥表示，近年台灣發生多起毒駕致死及造成重大傷害的案件，對公共安全造成嚴重危害，黨團過去一直致力於將毒駕納入刑法規範，此次修法更針對毒駕再犯致死案件加重刑責，希望透過提高法定刑度，達到嚇阻效果。
洪毓祥指出，吸毒本身就是違法行為，吸毒後還選擇駕駛車輛上路，尤其大型車輛動輒數十噸，無異於成為路上的不定時炸彈。吸毒是個人的不法選擇，但不能因此漠視其他用路人的生命安全，讓無辜的機車騎士、上班族及其他駕駛人承受風險。他強調，修法目的不是報復，而是要求毒駕者為自己的行為負責，避免危害無辜民眾。
針對此次修法未將酒駕納入，洪毓祥表示，將毒駕議題獨立處理，凸顯毒駕對台灣社會及全民造成的重大危害。
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