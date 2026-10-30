巴基斯坦一度對台關閉領空 卓榮泰：盼若干國家不要刻意干擾

南亞國家巴基斯坦一度宣布以「一個中國」為由禁止我國民航機飛越領空，隨後又取消，行政院長卓榮泰今天表示，希望若干的國家不要刻意干擾或破壞國際航空的安全。交通部長陳世凱強調，民航航路的申請，不希望有政治因素干擾。

卓榮泰在赴立法院進行時施政總質詢前，面對媒體詢問表示，我方會循例來維護我國在國際航空上面的主權跟權益。他強調，希望若干的國家不要刻意干擾或破壞國際航空的安全，這才是對全人類最大的保障。

交通部長陳世凱表示，現在都有航空公司在申請航線跟航路。航線的部分是跟民航局申請，這沒有錯；但是航路的部分，是由航空公司跟各國的民航單位來申請。

他強調，航路的申請是民航的事務，不希望有政治因素干擾。媒體追問，會不會擔憂我方如果是飛過俄羅斯，我方就被列為沒有跟烏克蘭站在一起？陳世凱連說三次不會。