蔡康永因警搜同志酒吧爭議站出來 劉世芳：員警已懲處 將加強性平教育

藝人蔡康永昨日接受王偉忠專訪，說明之所以近日接連現身民進黨台北市長候選人沈伯洋、台北市長蔣萬安競總成立大會的原因，10月3日台北市警方搜索西門町同志酒吧引發的執法爭議是原因之一。內政部長劉世芳今表示，台北市警局已按照內部相關處理規定報到警政署，台北市警局跟相關警員都有受到懲處，未來要強化性平教育。

針對蔡康永昨日接受專訪，提及近期出席不同陣營政治活動，10月3日台北市警搜索西門町同志酒吧所引發的執法爭議是原因之一，劉世芳表示，台北市警局已按照內部相關處理規定報到警政署。

劉世芳重申，台灣是多元民主的社會，警察在執法的時候，一定要按照相關規定處理，這部分包括台北市警局跟相關警員都有受到懲處。未來要強化的就是執行人員的性別平等教育，或是一定程度需要加強、改善警察職權行使的教育，會朝著這方面來努力。

媒體詢及，民眾質疑申誡兩次還可功過相抵，被質疑不痛不癢。劉世芳回應，這完全跟民眾所了解的不太一樣，警政署有警政署的規定，且規定相當嚴格，她認為很公平。