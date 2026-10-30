卓榮泰：全力維護國際航空主權 若干國家勿刻意干擾

巴基斯坦一度以「一個中國」理由對台關閉領空。行政院長卓榮泰今天說，會全力維護在國際航空上的主權和權益，盼若干國家不要刻意干擾、破壞國際航空安全，才是對全人類最大的保障。

身兼巴基斯坦航空部長的國防部長阿瑟夫（KhawajaAsif）28日告訴彭博（Bloomberg News），航空領域遵循「一個中國」政策，僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。但數小時後，彭博再引述文件報導，巴基斯坦民航局已核准中華航空及長榮航空自10月28日至明年3月27日使用巴基斯坦領空。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪時表示，「我們會全力維護我國在國際航空上的主權和權益」，他也希望若干國家不要刻意干擾、破壞國際航空的安全，這才是對全人類最大的保障。

外交部28日嚴厲譴責巴基斯坦扈從中國漠視國際現實、嚴重貶抑台灣主權的扭曲論述，將空域政治化及武器化，並重申兩岸互不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀。