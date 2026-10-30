黃仁勳身邊傳共諜 劉世芳：若違台灣法令 處理完後看是否適時驅逐

據紐約時報報導，一名新加坡企業女性高管接近輝達執行長黃仁勳，美國官員認定她是中國間諜，涉嫌替北京蒐集情報。對此，陸委會副主委梁文傑說，具體情況掌握中。內政部長劉世芳則表示，若有違反台灣國安法令，以台灣法律處理完後，才會是否適時驅逐出境。

據報導，接近黃仁勳的高管是新加坡資料中心業者Megaspeed的黃樂（Alice Huang），涉嫌協助將輝達先進晶片轉運至中國。黃仁勳受訪表示，輝達與該公司的往來「正常」。輝達發言人也表示，黃仁勳與這名高管的互動並無不尋常之處。

針對黃仁勳身邊中國女間諜疑雲，梁文傑說，這事是媒體報導，具體情況還在掌握之中，相關的狀況會去了解。輝達也有發表聲明，事情都還需要查證。對於陸籍身份的人來台，本來就都會審查。至於針對個案的話，還是需要了解狀況。

劉世芳說，網路上或訊息上，黃仁勳旁邊是否有女性間諜的部分，台灣會依照規定來辦理。如果有違反到台灣的國家安全相關法令，或者是「反滲透法」的話呢，在台灣要以台灣的法律處理完後，才會看是不是要適時驅逐出境。