二審輕判 吳釗燮秘書共諜案 最高院撤銷

民進黨前黨工黃取榮、民主學院前副主任邱世元被大陸情工人員收買，向總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮秘書何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，最高法院昨撤銷黃、邱、吳有罪部分及何無罪部分判決，發回台灣高等法院更審，四人有罪與否尚未確定。

黃取榮一審依據違反國家機密保護法等罪判處十年，二審改判六年；邱世元一審六年二月，二審改判五年；吳尚雨一審四年，二審改判三年；何仁傑一審重判八年二月，二審獲判無罪。

二審原認定黃取榮傳送給中共情工人員的部分外交文件並非秘密，但最高法院認為仍有疑義，且就黃、邱世元成立洗錢罪的範圍，二審調查也不夠詳盡。

最高法院指出，二審沒有詳查何仁傑負責業務與外交機敏資料之間的關係，也沒有說明何是否為提供機敏資料給黃的人，案件有諸多疑點仍待調查釐清，另有適用法則不當之處，二審逕自判決過於速斷。法界人士認為，此為對黃取榮等人不利的撤銷發回理由。

檢方起訴，黃取榮找邱世元當下線，開發可刺探消息的間諜路線，在台物色、接觸並吸收國人，刺探、蒐集政府機關機敏資料。兩人找吳尚雨打探總統府消息，吳提供賴清德出訪巴拉圭、競選總統期間的行程。

何仁傑三年前利用確認外交部長行程、業務人員向部長報告或私下查看資料的機會，蒐集台灣與友邦接見、經貿合作架構與目標等機密，再交付黃傳送給中共情工人員。