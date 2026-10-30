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禁航令轉彎 長榮1航班 首飛巴基斯坦領空

聯合報／ 編譯盧思綸、記者黃婉婷陳宥菘／連線報導

彭博報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，禁止台灣航空公司飛越領空，卻在消息曝光短短數小時後突然撤回禁令，重新核發華航與長榮航空的飛越許可。

根據航班追蹤網站Flightradar24資料，長榮航空一架從台北飛往維也納的客機廿九日凌晨飛越巴基斯坦，成為禁令解除後首架進入該國領空的台灣商用客機，但其他飛往歐洲的華航及長榮航班仍選擇繞道俄羅斯或印度。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨表示，「一個中國原則」是國際社會廣泛共識，據中方了解，台灣民眾的國際出行沒有障礙。

行政院昨天指出，國安及外交團隊都有掌握相關情資，會採取適當作為，高度遺憾巴基斯坦扈從中國、無視國際規範，衝擊飛安、將空域政治化行徑，交通部會與業者保持聯繫並提供協助。

巴基斯坦 航班 長榮

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