聽新聞
0:00 / 0:00

政治獻金爭議延燒！藍營再控賴瑞隆 基金會獲雲豹能源高管捐助

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻王小萌／連線報導
國民黨立院黨團昨舉行「賴瑞隆真的好忙！雲豹、詐團門神一手包？！」記者會，立委王鴻薇（左）、台北市議員柳采葳（右）出席。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團昨舉行「賴瑞隆真的好忙！雲豹、詐團門神一手包？！」記者會，立委王鴻薇（左）、台北市議員柳采葳（右）出席。記者林伯東／攝影

繼指控民進黨高雄市長候選人賴瑞隆與雲豹能源集團關係密切，國民黨團昨再質疑賴瑞隆成立高雄市新世代教育基金會，捐助人又有雲豹高階主管；此外，賴瑞隆收取非法吸金的「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」的政治獻金，面對爭議，卻未退回集團負責人陳秋白個人的政治獻金，賴瑞隆回擊嗆國民黨「冷飯舊炒」。

國民黨立委王鴻薇昨表示，賴瑞隆成立的高雄市新世代教育基金會，原始捐助人包括雲豹能源高階主管張建偉、譚宇軒，兩人分別曾涉違反期貨交易法及涉貪案遭判刑確定；另一法人捐助者一功營造，則持續承接南台灣多項電力、綠能工程。王質疑，這究竟是教育基金會，還是雲豹、光電基金會，讓賴瑞隆「發光發熱」？

台北市議員柳采葳昨再質疑，賴瑞隆收受五互集團旗下龍海生活事業及負責人陳秋白政治獻金。五互集團涉非法吸金逾兩百億元，陳秋白二審遭判刑十年五月。賴僅退還集團捐款，卻保留陳個人十萬元捐獻，究竟以何標準決定保留或退還？與五互集團有何關係？為何涉吸金案的業者會捐款支持賴瑞隆？

針對國民黨連兩天質疑賴瑞隆不當收受政治獻金，賴瑞隆昨天清晨在路口拜票前受訪，痛批對手陣營將個人與企業補助混為一談，為了選舉利益刻意抹黑再生能源發展。

賴瑞隆強調，國家選舉過程皆嚴格依照政治獻金法的規定辦理，公開透明申報，「敢公開透明就是沒有任何問題，如果有任何問題，歡迎用司法處理，而非選舉到了就抹黑攻擊」。

賴瑞隆批，對手拿六年前舊案「冷飯熱炒」，這六年來他早已經過非常多的檢視，如今卻刻意混淆視聽，綠能與再生能源是全世界發展的共同趨勢，朝野各政黨都曾提出相關版本，不該為了選舉，扼殺一個國家的關鍵產業發展。

柯志恩競選辦公室指出，只要對賴瑞隆不利的事，他就「問Ａ答Ｂ」，使用一貫的「逃脫術」，賴如果說不清楚與雲豹能源的關係，未來若當市長，如何確保市府不會成為圖利特定企業集團的工具。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍再控賴瑞隆：設基金會捐助人有雲豹高管 詐團負責人政治獻金也未退

藍指「雲豹門神」 賴瑞隆：獻金依法辦理

爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

力拚勝選…柯志恩：高雄沒有洋流 只有新潮流

相關新聞

二審輕判 吳釗燮秘書共諜案 最高院撤銷

民進黨前黨工黃取榮、民主學院前副主任邱世元被大陸情工人員收買，向總統府前諮議吳尚雨、時任外交部長吳釗燮秘書何仁傑，探詢蒐集正副總統參訪友邦等政治情資，最高法院昨撤銷黃、邱、吳有罪部分及何無罪部分判決，發回台灣高等法院更審，四人有罪與否尚未確定。

禁航令轉彎 長榮1航班 首飛巴基斯坦領空

彭博報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，禁止台灣航空公司飛越領空，卻在消息曝光短短數小時後突然撤回禁令，重新核發華航與長榮航空的飛越許可。

政治獻金爭議延燒！藍營再控賴瑞隆 基金會獲雲豹能源高管捐助

繼指控民進黨高雄市長候選人賴瑞隆與雲豹能源集團關係密切，國民黨團昨再質疑賴瑞隆成立高雄市新世代教育基金會，捐助人又有雲豹高階主管；此外，賴瑞隆收取非法吸金的「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」的政治獻金，面對爭議，卻未退回集團負責人陳秋白個人的政治獻金，賴瑞隆回擊嗆國民黨「冷飯舊炒」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。