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馬太鞍溪災後重建編70億元追加預算 卓榮泰：盼11月底前通過

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

因應馬太鞍溪堰塞湖災後重建及極端氣候帶來的防洪挑戰，行政院長卓榮泰29日前往花蓮視察馬太鞍溪防洪工程，要求南岸光復區段第一道高規格堤防於明年4月底、汛期前如期完工，第二道防線則預計明年底完成；北岸也將規劃興建第二道防線，未來南北兩岸共打造四道堤防，強化防洪能力，保障花蓮居民生命財產安全。

卓榮泰表示，政府推動馬太鞍溪災後重建，必須採取系統性規劃。此次特別邀請曾於30多年前推動馬太鞍溪北岸「超級堤防」的前台灣省政府主席宋楚瑜同行，借鏡過去防洪工程經驗，將南岸光復區段堤防加高、加固，並增設第二道防線，因應極端氣候帶來的威脅。

卓榮泰指出，南岸防洪工程已於今年6月開工，他要求第一道高規格堤防務必於明年4月底前完成，不能延至5月底；第二道防線預計明年底完工，北岸也將規劃增設第二道防線。未來南北兩岸形成四道堤防，可望提供雙重保障，達到南北呼應的防洪效果。

除堤防工程外，馬太鞍溪上游仍有大量土石方，政府已規劃於大馬區段設置囚砂區，並加深、加廣河道主深槽及辦理疏濬，增加河道容納土砂的空間。卓榮泰表示，若未來再發生極端流量，水流即使從第一道高規格堤防溢流，也可透過第二道防線引導至下游，降低洪水進入市區、影響居民生活的風險。

至於當地砂石場拆遷問題，卓榮泰請相關單位持續溝通，以利第二道防線工程推進；另針對阿托莫地區北富堤段治理工程及縣管排水背水堤工程，也要求水利署與花蓮縣政府共同努力，並請縣府協助工程用地取得及施工期間的維運工作。

卓榮泰表示，馬太鞍溪堰塞湖事件發生後，光復鄉曾有約50萬人次志工投入災後復原，展現社會互助精神。政府推動防洪建設，不僅是為了保障花蓮居民安全，也希望珍惜志工投入的心力，協助地方恢復正常生活與農業生產。

在災後重建經費方面，卓榮泰指出，行政院提出的2026年度中央政府總預算追加預算案，編列70億元用於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建，包括萬榮導流堤保護工程改善及河道疏濬等工作。行政院預計11月3日前往立法院進行追加預算案專案報告及備詢，盼11月底前順利通過，政府也將提前準備相關作業，待預算通過後立即執行。

卓榮泰強調，相關工程必須兼顧施工進度與安全，施工期間也要密切注意天候變化，將工程人員安全列為優先事項。政府將持續推進防洪建設及災後復原工作，降低極端氣候對花蓮居民與地方產業的衝擊。

馬太鞍溪 卓榮泰 災後 花蓮 堰塞湖

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