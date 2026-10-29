老人健保補助爭議 鍾東錦喊話行政院：別把頭埋沙裡、主動找地方協商

立法院通過老人福利法修正草案，補助65歲以上、所得稅率在20%以下的長者健保費，苗栗縣長鍾東錦今天喊話，行政院不能把頭埋在沙子內，應主動與立法院，甚至跟地方政府協商，依縣市財政能力分擔15%至50%，「我願意扛30%」，讓苗栗鄉親享有醫療及健康平權。

苗栗縣今年7月起80歲以上長者免繳健保費，經費來源是縣府稅務局去年加徵印花稅3.85億元留地方因應，鍾東錦今天在縣議會答復縣議員鄭碧玉質詢，喊話行政院，鍾東錦強調，因為縣市政府財政狀況不一樣，應該由中央統一調配最公平，醫療、健康全台灣都平等，沒有道理比較窮的縣市就要負擔比較多，比較有錢的縣市不用負擔，這是不對的。

鍾東錦說，立法院既然通過修正案，並設有排富條款，行政院不要把頭埋在沙子裡面，如果會造成財政負擔及排擠，應該主動與立法院協調，地方政府坐下來談，地方政府也應該發聲，依財政狀況分擔，例如5級出15%，1級負擔50%，苗栗3級願意扛30%。

他指出，中央總預算3兆5000多億元，追加特別預算8000億元，不差老人健保補助390億元，行政院應該一本良心，修正案都三讀通過了，還要讓台灣民眾猜測中央會不會實施？地方要不要負擔？國家就亂了套，行政院應該主動出擊，問題來了接招，而不是不副署，到底違不違憲？全國沒有一個講的準，但一定要一視同仁，站在苗栗財政這麼困難的立場，希望中央盡快核定，協商訂定更好的辦法與標準調整，依立法院通過的修正條文實施，讓苗栗也可享受到65歲以上補助健保費的老人福利政策。