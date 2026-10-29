廢除非核家園公投11月12日首場辯論 中選會：正反方名單全數確認

「廢除非核家園公投」將於11月28日與地方選舉合併投票，中選會今證實，5場意見發表會或辯論會正反方代表名單均已送達。首場11月12日由國民黨立委牛煦庭對上民進黨立委陳培瑜；核能流言終結者創辦人黃士修則將在11月16日、20日兩度代表正方上陣。

全國性公民投票案第22案主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」，投票日為11月28日。中選會日前決議，在全國性無線電視頻道舉辦5場意見發表會或辯論會。

中選會主委游盈隆今表示，目前正反雙方名單都已確定。中選會處長張玳綺公布，第一場11月12日在民視，正方為牛煦庭，反方為陳培瑜。

第二場11月14日在台視，正方為中華經濟研究院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜，反方為經濟部政務次長賴建信；第三場11月16日在中視，正方為黃士修，反方為小民參政歐巴桑聯盟發言人沈佩玲。

第四場11月18日在華視，正方為民眾黨立委洪毓祥，反方為台灣地熱資源發展協會常務理事王守誠；第五場11月20日在公視，正方再由黃士修出席，反方則為地球公民基金會鄧宇佑。

國民黨日前已公布正方代表名單，並質疑行政院及反核團體遲未提出反方人選；如今中選會確認，正反雙方代表名單均已送交完成。5場活動將分別於11月12日、14日、16日、18日及20日舉行。