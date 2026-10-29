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九合一選舉將近 民進黨示警中共介選3手法

中央社／ 台北29日電
投票示意圖。聯合報系資料照
投票示意圖。聯合報系資料照

年底九合一選舉將近，民進黨中國部今天指出，中共介選不只針對台灣美國加拿大英國澳洲等民主國家也曾揭露中國政治滲透與干預案件；呼籲民眾提高警覺，特別防範境外金流滲透、交流活動背後的政治任務，以及假訊息影響選舉。

民進黨中國部今天透過臉書發文指出，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任葉耀元，日前在民進黨中國部舉辦的「中國介選作為、社會滲透與民主防護」座談會中表示，中共介選早已不只是影響候選人勝負，更透過經濟利益、人際網絡及組織滲透，企圖深入民主國家的政治運作，甚至影響決策、削弱人民對民主制度的信任。

民進黨中國部指出，從收買政治人脈、滲透競選團隊，到秘密政治獻金、操作社群輿論，中國政治滲透與干預的案例已遍及多個民主國家。

中國部引述葉耀元舉例，美國華裔男子孫耀寧曾擔任南加州地方候選人的競選顧問，卻同時接受中國政府官員指示，從事政治宣傳；加拿大2025年大選期間，安全機關發現微信平台出現疑似與中國相關的資訊操作，企圖影響華人社群。

此外，英國軍情五處（MI5）曾警告，華裔律師李貞駒透過政治捐款及人脈關係接近國會議員；澳洲華裔商人楊怡生（Di Sanh Duong）則因試圖透過社團及慈善活動影響政治人物，2024年遭法院判刑。

民進黨中國部表示，這些案例顯示，中共利用民主社會的開放性，透過金錢、社團及人際關係建立政治網絡，再接近候選人、民意代表或特定社群，進一步影響政治決策與選舉輿論，相關手法已成為民主國家共同面對的安全挑戰。

隨著九合一選舉投票日接近，民進黨中國部呼籲民眾防範3種介選手法。首先，注意候選人是否突然獲得來源不明的資金或資源支持，查清背後有無中國勢力介入；其次，警惕交流活動背後是否涉及接受中共資助、指示或協助特定候選人政治動員；第三，對選前大量流傳、來源不明或刻意挑動對立的政治訊息，應多加查證。

民進黨中國部批評，中共不讓中國人民自由選擇政府，卻千方百計干預其他國家的民主選舉，根本是「民主之賊」；台灣必須守住自由選舉與民主制度，絕不能讓中共這個「民主之賊」，偷走台灣人民決定自己未來的權利。

九合一選舉 介選 台灣 美國 澳洲 加拿大 英國 中共

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