九合一選舉將近 民進黨示警中共介選3手法

年底九合一選舉將近，民進黨中國部今天指出，中共介選不只針對台灣，美國、加拿大、英國及澳洲等民主國家也曾揭露中國政治滲透與干預案件；呼籲民眾提高警覺，特別防範境外金流滲透、交流活動背後的政治任務，以及假訊息影響選舉。

民進黨中國部今天透過臉書發文指出，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授兼系主任葉耀元，日前在民進黨中國部舉辦的「中國介選作為、社會滲透與民主防護」座談會中表示，中共介選早已不只是影響候選人勝負，更透過經濟利益、人際網絡及組織滲透，企圖深入民主國家的政治運作，甚至影響決策、削弱人民對民主制度的信任。

民進黨中國部指出，從收買政治人脈、滲透競選團隊，到秘密政治獻金、操作社群輿論，中國政治滲透與干預的案例已遍及多個民主國家。

中國部引述葉耀元舉例，美國華裔男子孫耀寧曾擔任南加州地方候選人的競選顧問，卻同時接受中國政府官員指示，從事政治宣傳；加拿大2025年大選期間，安全機關發現微信平台出現疑似與中國相關的資訊操作，企圖影響華人社群。

此外，英國軍情五處（MI5）曾警告，華裔律師李貞駒透過政治捐款及人脈關係接近國會議員；澳洲華裔商人楊怡生（Di Sanh Duong）則因試圖透過社團及慈善活動影響政治人物，2024年遭法院判刑。

民進黨中國部表示，這些案例顯示，中共利用民主社會的開放性，透過金錢、社團及人際關係建立政治網絡，再接近候選人、民意代表或特定社群，進一步影響政治決策與選舉輿論，相關手法已成為民主國家共同面對的安全挑戰。

隨著九合一選舉投票日接近，民進黨中國部呼籲民眾防範3種介選手法。首先，注意候選人是否突然獲得來源不明的資金或資源支持，查清背後有無中國勢力介入；其次，警惕交流活動背後是否涉及接受中共資助、指示或協助特定候選人政治動員；第三，對選前大量流傳、來源不明或刻意挑動對立的政治訊息，應多加查證。

民進黨中國部批評，中共不讓中國人民自由選擇政府，卻千方百計干預其他國家的民主選舉，根本是「民主之賊」；台灣必須守住自由選舉與民主制度，絕不能讓中共這個「民主之賊」，偷走台灣人民決定自己未來的權利。