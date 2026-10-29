歡迎聖露西亞總理 賴總統：共促印太與加勒比海地區和平穩定

賴清德總統上午以軍禮歡迎聖露西亞總理皮耶（Philip Pierre）伉儷時表示，台露兩國近年在教育、醫療、農業及青年賦權等領域持續深化合作，今年更開啟軍事交流新頁，充分展現雙邊深厚互信與情誼；期盼未來開創更多互惠合作機會，攜手促進印太與加勒比海地區和平、穩定與繁榮。

這是皮耶第四度率團訪問台灣。

接著，賴總統在總統府會晤皮耶時指出，今年9月，皮耶在聯合國大會期間再次公開支持台灣取得聯合國完全會員資格；在台灣積極走向世界時，有聖露西亞這樣堅定的朋友，讓台灣深刻感受到友誼的可貴，他也對此表達由衷感謝。

賴總統表示，台灣始終相信，面對氣候變遷、公共衛生等全球性挑戰，沒有國家能夠獨自面對，唯有透過共同參與、分享經驗，才能找到有效解方；未來台灣希望和聖露西亞繼續攜手合作，因應各項挑戰，為兩國人民創造更好的生活，也一起為全球和平、繁榮與永續發展貢獻更多力量。

皮耶指出，台露邦誼持續達19年，兩國人民也有著相似的經歷，包括面臨氣候變遷所帶來的挑戰。他細數台聖可以在對抗氣候變遷、教育、糧食和能源等問題合作，在日益複雜的地緣政治環境中，聖露西亞已證明自身是值得信賴的盟友，期盼隨著台露邦誼持續深化，推動更多以人民為中心且具實質成效的合作計畫，將聖露西亞打造為加勒比海地區最適合居住與工作的地點之一。