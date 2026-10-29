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聖露西亞總理邀訪 賴總統盼兩國邦誼世代延續

中央社／ 台北29日電

總統賴清德今天以國宴款待聖露西亞總理皮耶伉儷，期盼有更多青年到彼此國家學習、生活及交流，讓兩國友誼世代延續。皮耶表示，台灣就像自己的家，感謝台灣長期協助聖露西亞，並邀請賴總統訪問聖露西亞。

總統府發布新聞稿指出，賴總統中午偕同副總統蕭美琴，在總統府以國宴宴請皮耶（Philip J. Pierre）伉儷。

賴總統致詞感謝皮耶不遠千里率團來訪，並首次與全體家庭成員一起來台灣，讓此次相聚交流更具紀念意義。期盼此行除了公務行程，也能讓皮耶與家人留下美好回憶。

賴總統表示，國宴準備的小黃瓜、鳳梨、無籽西瓜及火龍果，正是兩國多年來合作推廣的農產品，很高興能協助聖露西亞農民提升生產技術，增進人民生活福祉。

賴總統指出，昨天是國際克里奧語日，聖露西亞每年10月都會舉辦克里奧文化月，透過音樂、舞蹈、美食及語言傳承文化傳統。聖露西亞駐台大使館今年也舉辦慶祝活動，讓台灣民眾認識聖露西亞文化。

賴總統說，皮耶向來重視青年發展，2024年雙方見面時，就曾深入討論如何為年輕世代創造更多機會。這兩年有更多聖露西亞青年透過台灣獎學金計畫來台求學，台灣也推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持台灣青年到聖露西亞開拓視野。

賴總統期待，未來兩國有更多年輕人到彼此國家學習、生活及交朋友，讓台露友誼一代接著一代延續下去。

皮耶致詞表示，不到5年他已4度訪台，台灣就像自己的家一樣。聖露西亞與台灣有許多相似之處，部分國宴食材在聖露西亞也有種植。期盼持續深化兩國邦誼，聖露西亞將秉持善意、互不干涉及維護民主價值等原則，促進雙邊友好關係，讓兩國人民都能受益。

皮耶強調，台灣長期以來為聖露西亞所做的一切，聖露西亞人民都深表感謝。他再次感謝台灣熱情接待訪團，並誠摯邀請賴總統訪問聖露西亞。

聖露西亞 總理 兩國

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