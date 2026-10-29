鄭麗文：重啟核電助AI發展 籲公投投同意票

中國國民黨主席鄭麗文今天表示，能源是國家未來發展的關鍵國力，重啟穩定乾淨的核能電力，是替台灣未來30年發展AI所需電力奠定不敗的基石；她呼籲國人在核電公投蓋同意票。

國民黨新北市黨部今天慶祝132週年黨慶活動，黨主席鄭麗文出席致詞，與黨員一起慶生，見證新進黨員宣誓，也頒發70年黨齡的證書，並與資深黨員合影。

她到場時，現場群眾揮舞小國旗、小黨旗，高喊「鄭主席加油、國民黨加油」。

鄭麗文致詞表示，昨晚觀看輝達執行長黃仁勳與美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）的直播節目，黃仁勳認為，未來發展AI（人工智慧）所需電力是否足夠，攸關美國未來是否能夠坐穩AI世界第一的關鍵。馬斯克稱，未來是能源的競賽，美國是否勝過對手中國，取決於是否可承擔未來AI發展所需的電力。

鄭麗文說，馬斯克與黃仁勳都異口同聲認為發展AI需要電力。因此，重啟穩定乾淨的核電，是為了台灣未來30年的所需電力奠定不敗的基石。她說，國民黨是負責任的政黨，並要再造護國神山，再創下個經濟奇蹟的30年，希望大家在11月28日的核電公民投票時，要投下同意票。

另外，鄭麗文致詞表示，國民黨的國家定位是不冒險、不模糊；為中華民國憲法的自由民主價值奮戰，捍衛憲法不打折，才有今天台灣的經濟奇蹟與護國神山。

鄭麗文說，陸委會副主委沈有忠日前表示，中華民國存在是客觀事實，現階段沒有台獨議題。她希望台灣不要有割裂、不要因為莫須有的國族分割而動員仇恨的選票，不要破壞台澎金馬的團結；她並與副主席李乾龍、市議員參選人等，一起為黨籍新北市長參選人李四川加油。