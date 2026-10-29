颱風薔琵致全台農損估4.4億 卓榮泰促強化農業保險

颱風薔琵造成全台多地農業災損，預估損失金額計新台幣4億4623萬元，不過有5項氣象參數型農業保險保單達理賠標準，估算理賠金額約8100萬元。行政院長卓榮泰要求，農業部應進一步提高農民參與農業保險，針對條件、投保品項、保險結果等進行檢討。

農業部今天在行政院會報告「115年薔琵颱風農業災損狀況及處置情形」，整體農損部分，截至10月28日下午5時止，農業產物及民間設施估計損失計4億4623萬元，其中農作物受災樣態以倒伏、浸水及落果為主，以宜蘭縣金柑、茂谷柑，台中市蘋果、甜柿、梨，以及台東縣番荔枝、香蕉等受損較為嚴重，宜蘭縣五結鄉農會公糧倉儲設施也有受損，但所儲公糧並無損傷。

另外，漁業以屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣漁船漁筏及定置網受損為主；畜牧業方面，新北市林口區、石碇區因颱風導致豬隻死亡11頭、畜禽舍受損23棟。

農業部26日已公告新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及台東縣等9縣市，納入農業天然災害現金救助及低利貸款範圍，27日則公告屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣定置網漁業全品項，涵蓋農、林、漁、牧業多項作物及設施；另並公告新北市林口區及石碇區為豬隻及畜禽舍現金救助及低利貸款地區等。

根據農業部資料，這次有5項氣象參數型的農業保險保單達理賠標準，估算理賠金額約8100萬元，另農業部提供天災貸款及農企業災貸至明年8月25日前免息。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中聽取報告後指示，第1，農業部應持續確認市場上農、漁貨源供應無虞、價格穩定；第2，為進一步提高農民參與農業保險，針對農業保險條件、如何增加投保品項，以及實際保險結果的分析進行檢討。

卓榮泰要求，第3，農業部應針對極端氣候下，不同季節、不同風雨強度及各類作物所受災害，持續檢討現行農業補助機制，並盡速建立制度化的科學分析，以滿足各項補助機制。

農業部次長胡忠一在院會後記者會說明，目前農業保險覆蓋率因作物而異，最高是水稻達78%，其他品項在4%至10%之間，主因農損超過2成，政府會給予天然災害救助，救助為生產成本的25%，農民無需繳納任何保險費，但如果農民願意參與保險，保障會更高，例如一期稻作保障可以達到95%、二期稻作能至90%，其他作物視收益也可以選擇保障比例。

胡忠一提到，這次農損近4.5億元，農業保險理賠8100萬元金額僅占2成左右，但天然災害救助只能協助農民盡速復耕，農業保險才能確保產業生產安全與收益，因此農業部後續將持續推廣，盼提升農民保險互助概念。