民團公布議員檢核指標 納假資訊與AI造假

九合一選舉11月28日舉行，公民監督國會聯盟與各地議會監督團體組成的全國議會監督聯盟，今天公布「2026年十大好議員、十大奧議員檢核指標」，其中奧（OUT）議員指標納入蓄意散播錯假資訊、利用AI偽造資料，盼以具體事證檢視議員表現。

公督盟與全督盟今天共同召開記者會表示，2026年地方選舉逼近，地方民意代表更需要接受嚴格的公共監督，因此修訂「十大好議員、十大奧議員檢核指標」；此次是繼2018、2022年後，第3度公布好議員、奧議員指標，除了持續關注議員廉政操守、專業問政及議會透明，更強化公費助理聘用資訊公開與勞動權益保障。

全督盟表示，好議員指標包含，任內主動向選民公開兼職及重要職務資訊、推動或支持地方議會資訊公開透明、積極監督地方政府弊端及施政預算、主動公開公費助理聘用相關資訊、曾推動或支持廢除議員建議款及定額分配制度、積極參與議會議事及預算審查等。

全督盟說，奧議員指標包含，曾涉及重大司法或廉政案件、言行嚴重脫序、違反財產申報相關規定、違反政治獻金法及公職人員利益衝突迴避法等廉政規範等，以及蓄意散播錯假資訊、利用AI偽造資料、配合或附和境外敵對勢力介入或破壞台灣選舉制度等。