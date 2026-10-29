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鄭麗文：國民黨肩負重大使命 一定會在正確的歷史大道堅定走下去

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今在中正紀念堂出席「台灣光復暨抗戰勝利81週年慶祝大會」。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文今在中正紀念堂出席「台灣光復暨抗戰勝利81週年慶祝大會」。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文今天表示，中華民國代表的是民主、自由、法治、均富，也是青天白日滿地紅國旗所代表的價值。國民黨在戰後的台灣負起了最沉重神聖的使命跟任務，一定會在這條正確的道路上堅定走下去，也請大家不要忘記，國民黨肩上比以往更加關鍵重大的使命。

鄭麗文今在中正紀念堂出席「台灣光復暨抗戰勝利81周年慶祝大會」，她在致詞指出，國民黨創立中華民國，也開創台澎金馬今天的民主成就、經濟奇蹟及護國神山。陸委會副主委梁文傑這兩天說「台灣從來沒有台獨的選項」，台獨這個議題完全不存在，令人看了啞然失笑。

鄭麗文說，美國川普總統日前受訪時說，「如果我們有聰明的總統，就不會有台灣的兩岸問題存在」，一方面是在指他自己是聰明、有遠見的美國總統，但川普何嘗不是敲打在台灣的賴清德總統，畢竟川普先前才表示美國不支持台獨，也不會為了台獨出兵，因為這是一個可以避免，而且沒有必要的戰爭。

鄭麗文表示，賴清德總統在雙十國慶時果然從善如流，沒再提他的新兩國論。不知道今天陸委會副主委說台灣從來沒有台獨的選項，是不是真的代表民進黨政府的態度？陸委會認不認同這樣的說法？民進黨的立委、總統、副總統是不是也這麼認為？

鄭麗文質疑，若台灣從來不存在台獨的選項，民進黨台獨黨綱為什麼會產生？過去在台灣的統獨對立分歧，因為台獨主張所製造的內部割裂，全部都是假議題與虛耗？不管他是真情還是假意，證明中華民國經得起時代一次又一次的考驗，證明中華民國的價值，中華民國的存在才是2300萬人共同的目標、唯一的依靠，更證明中國國民黨百年來所走的路線沒有錯誤。

鄭麗文說，今天國民黨仍舊堅定的站在歷史正確的道路上，唯有中華民國才能真正維護台灣的民主法治自由，創造未來更新的均富跟繁榮。國民黨今天不但要護民主，要締造和平，還要負責創建中華民國下一個黃金30年。

鄭麗文指出，中華民國的成就舉世可見，但是現在正面臨危急存亡的考驗，不只是年底的選舉，2028年的大選，中華民國的價值是不是能夠存續？民進黨借殼上市30年來的內耗、內鬥，是不是能夠真正謝幕？大家肩上的責任特別重大。

面對蔣中正銅像，鄭麗文表示，總裁曾經在軍閥割據的時代，為了中國的未來一生戎馬，也曾經在二次世界大戰守住了亞洲最重要的戰場，贏得最終勝利，讓淪為殖民地的台灣得以光復，回到中華民國的懷抱。他們絕對不會忘記這一段歷史。

鄭麗文指出，中華民國的創立是在亞洲最偉大的民主革命，結束了過去的皇權專制，把最進步的民主共和價值帶到了亞洲，我們是第一個亞洲民主共和國，也在二次世界大戰領導亞洲贏得戰爭。二戰後，不止台灣脫離了殖民統治，包括東南亞、非洲與中東，都陸續脫離了帝國的掌控、剝削與壓榨，國民黨永遠帶領的是合乎人類價值、與人類共享命運福祉的普世價值。

鄭麗文表示，希望大家不要忘記國民黨的歷史角色，一次又一次的考驗，絕對不會奪走他們的志氣，以及對歷史不可卸下的責任跟使命，也絕對不能辜負國民黨的青天白日黨徽，不能辜負國民黨在世界、在亞洲所代表的價值。

鄭麗文 國民黨 台獨

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