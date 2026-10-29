快訊

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

賈永婕「立法院不純樸穿搭」爆紅 宣布捐出18萬Dior外套號召公益

中職／林凱威動用旅外球員權利 味全龍：樂見挑戰更高層級舞台

聽新聞
0:00 / 0:00

影／民團推「十大好議員、十大奧議員」指標 邀候選人簽改革承諾書

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
公督盟與全督盟今天共同公布修訂版「2026年十大好議員、十大奧議員檢核指標」，希望協助選民從廉政操守、問政表現及民主責任等面向檢視地方民代。記者許正宏／攝影
公督盟與全督盟今天共同公布修訂版「2026年十大好議員、十大奧議員檢核指標」，希望協助選民從廉政操守、問政表現及民主責任等面向檢視地方民代。記者許正宏／攝影

2026年九合一地方選舉將登場，近年地方議員涉及助理費、貪汙關說及問政表現等爭議，引發外界對地方議會監督機制的關注。此外，人工智慧發展帶來的假訊息與深偽影音，也增加選舉資訊辨識的難度。公民監督國會聯盟（公督盟）與各地議會監督團體組成的全國議會監督聯盟（全督盟）今天共同公布修訂版「2026年十大好議員、十大奧議員檢核指標」，希望協助選民從廉政操守、問政表現及民主責任等面向檢視地方民代。

兩個團體也推出「2026年縣市議員候選人議會改革承諾書」，邀請各政黨及無黨籍候選人簽署，針對議會透明、預算監督、助理聘用及廉政責任等事項提出具體承諾，並透過網路等公開管道表達支持。公督盟與全督盟表示，改革承諾不應只是選前宣示，更應成為候選人當選後接受人民監督的依據，透過選前提出承諾、選後檢驗成果，持續推動地方議會改革。

公督盟與全督盟今天共同公布修訂版「2026年十大好議員、十大奧議員檢核指標」，希望協助選民從廉政操守、問政表現及民主責任等面向檢視地方民代。記者許正宏／攝影
公督盟與全督盟今天共同公布修訂版「2026年十大好議員、十大奧議員檢核指標」，希望協助選民從廉政操守、問政表現及民主責任等面向檢視地方民代。記者許正宏／攝影

公督盟與全督盟今天共同公布修訂版「2026年十大好議員、十大奧議員檢核指標」，希望協助選民從廉政操守、問政表現及民主責任等面向檢視地方民代。記者許正宏／攝影
公督盟與全督盟今天共同公布修訂版「2026年十大好議員、十大奧議員檢核指標」，希望協助選民從廉政操守、問政表現及民主責任等面向檢視地方民代。記者許正宏／攝影

公督盟 議員 假訊息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選賢與能 從4面向判斷候選人

防川普干涉選舉 民主黨陣營投票日將派數萬觀察員監督

台東縣長選戰拚願景！吳秀華談下一個十年 陳瑩端青年三大政見

以色列大選沒明確贏家 組閣協商破局恐需重新選舉

相關新聞

羈押中彰化議長謝典霖供詞有問題？彰檢偵辦動作加大帶走7議會人員

彰化縣議長謝典霖和父親謝新隆涉期約賄選，彰化地檢署昨開偵查庭，今指揮彰化調查站到彰化縣議會搜索多個科室，連秘書長都被帶走，另傳喚溪湖鎮長候選人陳貞妃（謝典霖表姑）競選團隊人員說明。地方人士研判，檢方可能深入釐清案情，再次大動作偵辦。

蔣萬安海報被惡搞「周處除三害」他怒轟綠：這是一條龍作業嗎？

網路瘋傳惡搞台北市長候選人蔣萬安的海報，仿周處除三害風格圖片，還署名「台北市政府新聞局」，台北市長議員李明賢指出，不僅脆社群瘋狂、王小棣、「廣告女王」的莊淑芬，還有三立等特定媒體瘋狂，不免令人高度懷疑：這是一條龍作業嗎？

歡迎聖露西亞總理 賴總統：共促印太與加勒比海地區和平穩定

賴清德總統上午以軍禮歡迎聖露西亞總理皮耶（Philip Pierre）伉儷時表示，台露兩國近年在教育、醫療、農業及青年賦權等領域持續深化合作，今年更開啟軍事交流新頁，充分展現雙邊深厚互信與情誼；期盼未來開創更多互惠合作機會，攜手促進印太與加勒比海地區和平、穩定與繁榮。

蔣萬安松機遷建計畫 吳淑瑾：松機是離島就醫、返鄉交通動脈

台北市長蔣萬安日前宣布規畫遷移松山機場，國民黨澎湖縣長參選人陳振中則公開表達反對立場。不過，蔣萬安日前在台北市議會備詢時表示，已與國民黨離島縣長參選人溝通協調並取得共識。

鄭麗文：國民黨肩負重大使命 一定會在正確的歷史大道堅定走下去

國民黨主席鄭麗文今天表示，中華民國代表的是民主、自由、法治、均富，也是青天白日滿地紅國旗所代表的價值。國民黨在戰後的台灣負起了最沉重神聖的使命跟任務，一定會在這條正確的道路上堅定走下去，也請大家不要忘記，國民黨肩上比以往更加關鍵重大的使命。

影／藍營揭賴瑞隆「雲豹關係網」 批基金會淪光電利益共生體

國民黨立院黨團上午舉行「賴瑞隆真的好忙! 雲豹、詐團門神一手包?!」記者會，立委王鴻薇、台北市議員柳采葳出席，針對民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的政治獻金與政商關係提出多項質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。