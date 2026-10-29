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影／民團推「十大好議員、十大奧議員」指標 邀候選人簽改革承諾書
2026年九合一地方選舉將登場，近年地方議員涉及助理費、貪汙關說及問政表現等爭議，引發外界對地方議會監督機制的關注。此外，人工智慧發展帶來的假訊息與深偽影音，也增加選舉資訊辨識的難度。公民監督國會聯盟（公督盟）與各地議會監督團體組成的全國議會監督聯盟（全督盟）今天共同公布修訂版「2026年十大好議員、十大奧議員檢核指標」，希望協助選民從廉政操守、問政表現及民主責任等面向檢視地方民代。
兩個團體也推出「2026年縣市議員候選人議會改革承諾書」，邀請各政黨及無黨籍候選人簽署，針對議會透明、預算監督、助理聘用及廉政責任等事項提出具體承諾，並透過網路等公開管道表達支持。公督盟與全督盟表示，改革承諾不應只是選前宣示，更應成為候選人當選後接受人民監督的依據，透過選前提出承諾、選後檢驗成果，持續推動地方議會改革。
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