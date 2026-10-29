請領贍養費門檻高 范雲提3點籲修法：職業年金應納離婚分配請求權

立法院司法及法制委員會今召開「民法親屬編裁判離婚制度及離婚後權益保障」公聽會，民進黨立院黨團書記長范雲肯定行政院版本草案，正視因婚姻而減損的就業機會及經濟能力，作為請求贍養費依據，但認為請領贍養費中未移除「生活陷於困難」要件，且增定「再婚請求權消滅」有未盡之處，另應比照軍公教，將職業年金納入離婚分配請求權範圍。

憲法法庭於2023年做出憲判字第4號判決，指出民法第1052條第2項但書「一律不許有責配偶離婚」，顯過苛刻而部分違憲，要求相關機關於2年內完成修法。

行政院、司法院版本修正草案，除調整裁判離婚要件，也一併檢討夫妻剩餘財產分配、離婚後贍養費及扶養義務等制度，期待保障婚姻自由的同時，兼顧兒少最佳利益。

范雲表示，她肯定此次政院版本有3個突破，不只是無過失、判決離婚能請求贍養費，若因婚姻生活、家庭而減少就業機會、職涯發展及經濟能力，也能請領贍養費。

但同時，她也認為有3個未盡之處，第一是政院版本仍未移除「生活陷於困難」要件，第二是增定「再婚不得請領贍養費」，第三則是「離婚分配請求權範圍應包括職業年金」，比照軍公教納入。

范雲點出，她透過婦女新知基金會得知2020年一篇研究，2009至2018年間贍養費請求判決中，准許給付件數僅21件，另有近百件案例指出，85.6%律師因當事人不符生活陷於困難要件，而不建議請求贍養費，更有84.9%法官以此駁回，可見實務上門檻極高。

范雲也認為，政院版草案已正視因婚姻、生育而減少的就業機會、職涯發展及經濟能力，為何又會認為一方經濟能力的減損、就業的犧牲，一旦「再婚」就能獲得彌補呢？如此不僅是將婚姻視為另一個人扶養義務的延伸，同時也將影響離婚者再婚的選擇，應再評估。