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羈押中彰化議長謝典霖供詞有問題？彰檢偵辦動作加大帶走7議會人員

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／連線即時報導
彰化縣調查站人員進入縣議會科室辦公室搜索。記者林敬家／攝影
彰化縣調查站人員進入縣議會科室辦公室搜索。記者林敬家／攝影

彰化縣議長謝典霖和父親謝新隆涉期約賄選，彰化地檢署昨開偵查庭，今指揮彰化調查站到彰化縣議會搜索多個科室，連秘書長都被帶走，另傳喚溪湖鎮長候選人陳貞妃（謝典霖表姑）競選團隊人員說明。地方人士研判，檢方可能深入釐清案情，再次大動作偵辦。

調查站調查員今上午8點上班時間一到就進入縣議會展開搜索，到今中午為止，縣議會有幹部及職員6人上午從住家等處被帶回偵訊，1人直接從議會被帶走，另有陳貞妃的競選團隊人員被傳喚，針對今年6月間謝典霖在縣議會席開10桌，招待溪湖鎮民眾用餐並贈送蛋黃酥等禮物案情詳細說明。

謝典霖舉辦餐會那天，表姑陳貞妃及縣議員、地方民代多人到場，外傳有縣議員住家和服務處遭搜索，今溪湖區有縣政府活動，縣議員張春洋、劉珊伶出現，縣議員陳玉姬、轉戰縣長的縣議員陳重嘉未到，無論有無出席今活動，縣議員均未遭搜索。

彰化地檢署未對外說明發動搜索原因。地方人士指出，謝典霖涉期約賄選、巧立名目動支縣議會經費，但在縣議會舉辦餐會被檢舉後，彰化調查站7月兩度到縣議會搜索，縣議會均繳交相關資料，包括謝典霖支付餐會和伴手禮等費用、或許昨他在偵查庭的發言內容，成為檢方今再度深入偵辦的重點。

彰化縣調查站人員到縣議會搜索。記者林敬家／攝影
彰化縣調查站人員到縣議會搜索。記者林敬家／攝影

謝典霖 彰化 陳貞妃

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