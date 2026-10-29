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趙少康兩度專訪沈伯洋遭藍營圍剿 朱立倫緩頰：應尊重媒體專業

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
趙少康兩度專訪沈伯洋遭藍營圍剿，趙自認不欠國民黨。朱立倫認為大家應尊重媒體專業，也肯定趙對國民黨貢獻。記者蔡維斌／攝影
趙少康兩度專訪沈伯洋遭藍營圍剿，趙自認不欠國民黨。朱立倫認為大家應尊重媒體專業，也肯定趙對國民黨貢獻。記者蔡維斌／攝影

國民黨前主席朱立倫今天抵雲林為張嘉郡站台，被問到趙少康兩次專訪沈伯洋，被部分藍營支持者攻擊，趙回應他不欠國民黨什麼。朱強調應要尊重媒體的專業，也感謝趙對國民黨的貢獻。

朱立論說，他今天特別到雲林為張嘉郡加油，三年前他提名張嘉郡當不分區立委，就希望他能夠參選雲林縣長 。就因為她對雲林充滿愛心，尤其是以一個女兒的心情、一個媽媽的心情，全力照顧雲林長輩和下一代，且她又有國際觀，是個最好的縣長人選。

被問及趙少康認為自己不欠國民黨。朱立論說，他相信趙董事長是位資深媒體人，大家應要尊重媒體訪問不同立場的候選人，也要尊重媒體的專業，這一點他認為趙少康董事長是沒有任何問題。而就國民黨的黨員來講，他覺得不管是臨危受命擔任侯友宜的副總統候選人，趙很盡心盡力，或者是多年來對國民黨的很多候選人的幫助，他也非常感謝趙的用心。去年他聘趙為中評會主席團主席，也是認定趙是國民黨的前輩跟大佬，大家應該尊重其專業，並要感謝趙對國民黨的貢獻。

朱立倫 趙少康 沈伯洋

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