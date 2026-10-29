快訊

深度5公里！14:38高雄桃源地震規模4.0 最大震度3級

賈永婕「立法院不純樸穿搭」爆紅 宣布捐出18萬Dior外套號召公益

中職／林凱威動用旅外球員權利 味全龍：樂見挑戰更高層級舞台

聽新聞
0:00 / 0:00

政院：老福法修正漏接弱勢長者 會採合法合憲因應作為

中央社／ 台北29日電

立法院日前三讀通過「老人福利法」第22條修正案，行政院今天證實已經收到三讀條文，但修法漏接弱勢長者，因此正研議法案內容，後續將在憲法賦予的職權當中採取合法合憲因應作為。

藍白推「老人福利法」第22條修正，明訂近一年綜合所得稅率未達20%的65歲以上長者，健保費由中央全額補助，卻刪除原條文有關部分負擔費用或保險給付未涵蓋醫療費用無力負擔者，直轄市、縣（市）主管機關應予補助等內容。衛福部長石崇良昨天在立法院答詢時表示，倉促修法恐致全台6.6萬名弱勢長者遭遺漏，預計1個月內提出因應規劃報告。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時指出，政府制定政策一直秉持3原則，包含不增加實質舉債、不排擠其他政策，且程序要合法合憲，照顧長輩是政府的責任，同時也要維護健保制度永續，更不能漏接最需要幫助的弱勢長者，但立法院這次修法卻刪除原條文有關部分負擔費用或保險給付未涵蓋醫療費用無力負擔者，恐導致弱勢長者無法獲得保障。

李慧芝說，行政院正研議法案內容，後續將在憲法賦予的職權中採取合法合憲因應作為。根據推算，行政院若要採覆議手段，最晚期限為11月6日。

行政院過去面對立法院三讀通過的法案有違法違憲疑慮，或認為窒礙難行時，多以覆議、聲請釋憲與暫時處分等方式尋求救濟，去年起針對立法院通過的8項法案也陸續運用不予副署因應。

合憲 政院 老人福利法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老人健保免費修法副署倒數 政院：將採合法合憲因應作為

65歲免健保等副署 政院：不舉債、不排擠 研議後採合法合憲作為

陳國樑／長者健保補助 別吵錯重點

不甩卓榮泰要求補救修法瑕疵 65歲免健保費案送出立院大門

相關新聞

羈押中彰化議長謝典霖供詞有問題？彰檢偵辦動作加大帶走7議會人員

彰化縣議長謝典霖和父親謝新隆涉期約賄選，彰化地檢署昨開偵查庭，今指揮彰化調查站到彰化縣議會搜索多個科室，連秘書長都被帶走，另傳喚溪湖鎮長候選人陳貞妃（謝典霖表姑）競選團隊人員說明。地方人士研判，檢方可能深入釐清案情，再次大動作偵辦。

蔣萬安海報被惡搞「周處除三害」他怒轟綠：這是一條龍作業嗎？

網路瘋傳惡搞台北市長候選人蔣萬安的海報，仿周處除三害風格圖片，還署名「台北市政府新聞局」，台北市長議員李明賢指出，不僅脆社群瘋狂、王小棣、「廣告女王」的莊淑芬，還有三立等特定媒體瘋狂，不免令人高度懷疑：這是一條龍作業嗎？

歡迎聖露西亞總理 賴總統：共促印太與加勒比海地區和平穩定

賴清德總統上午以軍禮歡迎聖露西亞總理皮耶（Philip Pierre）伉儷時表示，台露兩國近年在教育、醫療、農業及青年賦權等領域持續深化合作，今年更開啟軍事交流新頁，充分展現雙邊深厚互信與情誼；期盼未來開創更多互惠合作機會，攜手促進印太與加勒比海地區和平、穩定與繁榮。

蔣萬安松機遷建計畫 吳淑瑾：松機是離島就醫、返鄉交通動脈

台北市長蔣萬安日前宣布規畫遷移松山機場，國民黨澎湖縣長參選人陳振中則公開表達反對立場。不過，蔣萬安日前在台北市議會備詢時表示，已與國民黨離島縣長參選人溝通協調並取得共識。

鄭麗文：國民黨肩負重大使命 一定會在正確的歷史大道堅定走下去

國民黨主席鄭麗文今天表示，中華民國代表的是民主、自由、法治、均富，也是青天白日滿地紅國旗所代表的價值。國民黨在戰後的台灣負起了最沉重神聖的使命跟任務，一定會在這條正確的道路上堅定走下去，也請大家不要忘記，國民黨肩上比以往更加關鍵重大的使命。

影／藍營揭賴瑞隆「雲豹關係網」 批基金會淪光電利益共生體

國民黨立院黨團上午舉行「賴瑞隆真的好忙! 雲豹、詐團門神一手包?!」記者會，立委王鴻薇、台北市議員柳采葳出席，針對民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的政治獻金與政商關係提出多項質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。