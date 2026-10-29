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PHP漏洞衝擊近300政府機關 資安署曝進度：完成460網站修補

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
PHP程式語言爆發重大資安漏洞。路透
PHP程式語言爆發重大資安漏洞。路透

受到廣泛使用的程式語言PHP被揭露存在重大安全漏洞，不少國家採取因應措施，外界關注台灣各政府機關的修補進度。數位部資安署指出，清查後約有近300個政府機關、近800個網站受影響，現已完成460個網站或系統修補，並關閉22個網站與系統。

綜合路透與衛報（The Guardian）報導，支撐全球許多網站運作的PHP程式語言上周爆發嚴重漏洞，迫使部分網路服務下線，並引發數百萬次駭客攻擊嘗試，成為近年最重大的資安事件之一。全球各國政府與企業紛紛緊急加強相關系統防護。

行政院發言人李慧芝上周指出，全球國家包括台灣在內，約有7成都在使用PHP，影響層面非常大，數位部昨天晚間已啟動緊急應變機制，並建置專案小組；資安署透露，全台約有2萬8000多個對外網站、200個政府網站使用PHP，提醒相關單位盡速採取防護措施。

針對相關處置後續，數位部資安署長蔡福隆今天出席行政院會後記者會說，自10月12日發布相關警訊後，每天均要求各機關回報修復情形。截至昨天、28日下午5時，目前約有近300個政府機關的PHP漏洞需要處理，清查結果有近800個網站或系統受到影響。

蔡福隆指出，目前已完成460個網站或系統修補，由於部分網站較為老舊或修補進度較慢，約有22個網站與系統已先暫時關閉；資安署每天都會持續掌握各機關的修補狀況，希望能盡快完成相關PHP漏洞的修補。

資安 網站 李慧芝

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