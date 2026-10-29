日德峰會關切台海和平穩定 外交部：彰顯國際共識

日德領袖峰會聲明重申維護台海和平穩定的重要性。外交部今天表示，該聲明彰顯維護台海和平穩定已是國際社會共識與共同利益，外交部長林佳龍對此表達歡迎；台灣將與理念相近國家持續深化各領域合作，共促區域和平、穩定與繁榮發展。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）28日訪問日本，並與日本首相高市早苗舉行雙邊峰會。雙方發表聯合聲明，重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，並同意加強國防、經濟安全及先進科技合作，因應地緣政治與經濟挑戰。

外交部發布新聞稿指出，日德兩國領袖共同就台海議題表達高度關切，彰顯維護台海和平穩定已是國際社會共識與共同利益，林佳龍對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，台海和平穩定是區域安全與國際社會繁榮不可或缺的基石，與全球經濟安全及供應鏈息息相關。台灣將秉持「總合外交」理念，與日本及德國等理念相近國家持續深化各領域交流合作關係，攜手維護自由民主及以規則為基礎的國際秩序，共同促進區域和平、穩定與繁榮發展。