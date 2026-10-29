聖露西亞總理盼持續與台深化合作 擴大獎學金計畫

聖露西亞總理皮耶今天表示，面對日益複雜的地緣政治情勢，聖露西亞已證明自己是值得信賴的盟友，期盼與台灣持續深化合作，包括擴大獎學金計畫規模及新建現代化藝文中心。總統賴清德則感謝皮耶今年9月在聯合國大會期間，再次公開支持台灣取得聯合國完全會員資格。

聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）率團訪台，賴總統今天上午以軍禮歡迎皮耶伉儷，隨後在總統府舉行雙邊會晤。

賴總統致詞表示，這是皮耶第4度率團訪問台灣，尤其皮耶今年7月接任加勒比海共同體輪值主席後，就來台訪問，感謝皮耶對台灣的高度重視與支持。

賴總統指出，過去兩年多來，台聖官方及民間交流更加密切，下個月外貿協會將前往聖露西亞舉辦第19屆台露夥伴關係商展，除台灣廠商參與，更有超過70家聖露西亞廠商共襄盛舉，反映雙方拓展市場及尋求合作的意願與潛力。

賴總統表示，台灣與聖露西亞也是維護民主、自由與普世價值的重要夥伴，感謝皮耶在聯合國大會期間再次公開支持台灣取得聯合國完全會員資格，在台灣積極走向世界的時候，有聖露西亞這樣堅定的朋友，讓台灣深刻感受到友誼的可貴；期盼兩國持續攜手合作，因應氣候變遷、公共衛生等全球性挑戰，為兩國人民創造更好的生活，也為全球和平、繁榮與永續發展貢獻力量。

皮耶致詞表示，台灣與聖露西亞維持19年不間斷的邦誼，兩國人民有許多相似經歷，也共同面臨氣候變遷挑戰。台灣剛遭遇颱風侵襲，聖露西亞則正面臨聖嬰現象引發的乾旱，必須推動大規模雨水集蓄系統，感謝台灣長期提供援助。

皮耶指出，氣候變遷也影響聖露西亞的學校，教室溫度越來越高，打造舒適校園環境已是當務之急。此外，國際油價上漲也帶動電價、糧食價格及生活成本攀升，聖露西亞政府正推動農業現代化與多元化，並發展再生能源及替代能源，期待持續與台灣交流先進智慧農業技術。

在教育合作方面，皮耶感謝台灣持續提供獎學金，並表示聖露西亞計畫推動幼教與特教全面普及並免學費，也規劃在多數校園建置智慧教室；他認為，對教育與文化的投資是雙邊合作與夥伴關係最好的展現，期待擴大獎學金計畫規模，並新建一座現代化藝文中心。

皮耶強調，人民是國家最寶貴的資產，感謝台灣提供培訓、獎學金及基礎建設協助，也期待更多聖露西亞醫師、年輕學者、學生及專業人才到台灣學習。

皮耶說，聖露西亞始終將中華民國台灣視為朋友，台灣讓聖露西亞明白，有效外交不只是簽署條約與協定，更要融入人民日常生活，帶來有意義的改變。期待未來推動更多以人為本、讓人民有感的合作計畫。