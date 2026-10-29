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巴基斯坦一度禁台航班飛越領空 政院遺憾發聲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

彭博報導，巴基斯坦為支持「一個中國」政策，拒絕台灣航空公司進出其領空，消息披露後又撤回禁令。外交部譴責巴方將空域政治化、扈從中國漠視現實。行政院今天說，相關情資國安及外交團隊都有掌握，對於貶抑我國主權、空域政治化及武器化行徑，表達高度遺憾。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫28日對外稱，「航空領域遵循一個中國政策，只向中國大陸開放。我們僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空」，是全球第一個採取此類措施的國家，又在當晚突撤回禁飛令。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時指出，對於巴基斯坦扈從中國、無視國際規範和現實，進行衝擊飛航、貶抑我國主權、空域政治化及武器化的行徑，表達高度遺憾。

李慧芝強調，中華民國台灣是主權國家，跟中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的客觀事實，也是台海現狀。政院尊重台灣民航業者基於飛航安全、飛行時間和成本考量最佳效益的航線規畫，交通部跟民航業者持續保持密切聯繫，給予必要協助。

交通部民航局副局長林俊良指出，針對民航飛行航路，航空公司會基於飛航安全、航路可用性、天氣、飛航時間及成本因素調整，目前交通部、外交部會透過民航局跟民航業者保持密切聯繫，掌握所有飛行狀況，也尊重業者彈性調整。

媒體追問，巴基斯坦雖然撤回禁令，也允許華航與長榮航空在今年10月28日到明年3月27日期間恢復使用，若期限過後再度祭出禁航令，政院有何因應策略？會不會有其他國家也受到中國壓力跟進？

民航局副局長林俊良表示，有關巴基斯坦航路重新開放，民航局與業者皆已掌握充分資訊。其次，關於10月28日至明年3月的通行期間，在國際航空中屬於冬季班表，所有航路均需按季申請，明年3月時再透過提出夏季班表申請，這是國際上的常態作為。

林俊良指出，民航局將持續與業者保持密切聯繫。由於航路選擇屬動態調整，會綜合考量可用性、安全、天氣因素、時間及成本因素，業者本來就會按照實際營運需求調整。

巴基斯坦 航班 政院

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