老人健保免費修法副署倒數 政院：將採合法合憲因應作為

在野黨推動65歲以上長者有條件免繳健保費，老人福利法第22條修正案已送抵行政院。對此，行政院發言人李慧芝今（29）日表示，政府照顧長者的同時，也要維護健保制度世代永續，不能漏接最需要幫助的弱勢長者；行政院將研議法案內容，並在憲法賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。

依目前時程，立法院27日傍晚將修法咨文送出，行政院28日收到咨文，最晚須於11月6日前決定是否副署。

立法院會16日三讀修正通過老人福利法第22條，明定近一年綜合所得未達申報標準，或適用綜合所得稅率未達20%的長者，由中央主管機關補助全額健保費；同時刪除原條文中，針對無力負擔部分負擔費用或保險給付未涵蓋醫療費用者，由地方政府予以補助的規定。

這項修法引發朝野攻防。行政院長卓榮泰日前指出，修法存在瑕疵，可能損及特殊弱勢長者的權益，並批評修法過程「程序不合，實體不究」。

李慧芝在行政院院會後記者會表示，政府制定政策一向秉持三大原則，包括不增加實質舉債、不排擠其他政策，以及程序合法合憲。政府有責任照顧長者，但也必須兼顧健保制度的世代永續，確保真正需要協助的弱勢族群獲得保障。

她指出，此次修法將中低收入長者的部分負擔及自費醫療費用補助排除，可能導致最需要照顧的弱勢長者無法獲得保障。行政院目前將進一步研議法案內容，後續會在憲法賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。