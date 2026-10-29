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核電重啟評估卻反對廢除非核家園 陳以信：哪個才是賴政府真正立場？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

國民黨發起廢除非核家園公投，行政院派出經濟部次長賴建信、民進黨立委陳培瑜擔任公投反方代表。國民黨文傳會主委陳以信質疑，政府一方面推動核電重啟，一方面又反對廢除非核家園，賴政府為何自相矛盾？必須向全民說清楚。

陳以信指出，行政院正式派員反對廢除非核家園，是否代表賴清德政府決定繼續堅守非核家園政策？既然如此，為何經濟部今年3月又評估認定核二、核三具備重啟條件，9月更推進核三再運轉相關計畫？

陳以信說，賴清德總統今年3月親自宣布，經濟部經審慎評估，認為核二、核三具備重啟運轉條件，台電也已展開相關安全檢查及重啟準備工作。如今行政院卻派出經濟部次長站在公投反方，令人不解。如果政府堅持非核家園，當初為什麼通過核電重啟的初步評估？如果政府認為核電有重啟必要，現在又為什麼反對廢除非核家園政策？

陳以信指出，民進黨立委陳培瑜去年8月公開反對核三重啟，呼籲民眾在公投投下不同意票，今年賴清德政府啟動核三重啟程序後，卻表示外界不應看到重啟就過度緊張。如今又擔任公投反方，究竟是反對核電重啟，還是只反對國民黨推動核電？難道核電安全標準也要看是哪個政黨執政？

陳以信說，國民黨歡迎行政院終於願意派人參加公投辯論，但政府不能一手推動核電重啟，一手堅守非核家園，既要核電又要反核，政策前後矛盾，卻不向人民交代。賴清德政府必須明確說明，核二、核三重啟究竟是長期能源政策的一部分，還是暫時性的權宜措施？非核家園政策究竟是否仍然存在？政府不能繼續模糊以對。

陳以信表示，能源政策攸關台灣產業競爭力與全民用電權益，政府有責任在公投前完整說明核電重啟與非核家園政策如何相容？他強調11月28日公投，就是人民直接表達能源政策選擇的重要機會，國民黨呼籲全民踴躍參與公投，透過選終結民進黨錯誤的非核家園政策。

核電 非核家園 陳以信

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