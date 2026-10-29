鄭麗文喊話：質疑民進黨不存在台獨選項 應重啟核能奠定競爭力

國民黨主席鄭麗文今天出席新北市黨部的慶祝國民黨132周年黨慶，她指出，民進黨陸續傳出「台灣從未有台獨選項」及「台獨議題不存在」等言論，這顯示過去長期被炒作的台獨實為假議題。她質疑民進黨，過去數十年因虛假議題造成國內撕裂與對立，如今若認同台獨不存在，便不應再以國族認同作為動員仇恨的工具。

鄭麗文提及，國際局勢已產生變化，美國前總統川普近期曾公開表達不支持台獨且不會為其出兵，甚至談及兩岸問題的關鍵在於領導人的智慧。她觀察到賴清德總統在國慶演說中已不再提及新兩國論，希望此舉並非一時的選舉考量或戴上假面具騙取選票，而是真正意識到維護和平的重要性。

針對陸委會副主委梁文傑及民進黨內部的相關表態，鄭麗文呼籲陸委會主委、副總統蕭美琴以及賴清德總統應向全國民眾明確說明，是否全面同意「台灣從未有台獨選項」的說法。她強調，全體國人應擺脫內耗，團結在中華民國的旗幟之下，共同維護憲法所保障的自由、民主與法治價值。

在能源政策方面，鄭麗文嚴厲批判民進黨的「2025非核家園」政策。她表示，原先宣稱要全面廢除核電，如今卻在短期內又談及重啟，顯示其能源政策缺乏長期規劃。她強調，能源是關乎國家未來發展的關鍵國力，絕不能當作兒戲，否則將嚴重影響台灣的產業競爭力。

鄭麗文特別引述科技巨擘黃仁勳與馬斯克的對談內容，指出AI時代來臨，算力與科技發展的根本基礎在於極龐大且穩定的電力供應。馬斯克更曾直言國際間的競爭本質就是能源競爭。她認為，沒有穩定且充裕的電力，台灣將難以在未來的全球科技與AI浪潮中站穩腳步。

因此，國民黨提出全民公投案，主張「全面重啟核能」，為台灣未來三十年的競爭力奠定堅實基礎。鄭麗文表示，國民黨始終堅持穩定、乾淨且便宜的能源政策，這不僅能確保國內用電安全，更是捍衛台灣經濟奇蹟與科技產業的核心保障。

最後，鄭麗文強調國民黨是負責任的政黨，不僅恪守中華民國憲法，更致力於打造區域和平穩定。她呼籲廣大支持者在即將到來的選舉與公投中踴躍投票，支持國民黨提出的公投案與優秀候選人，共同為台灣開創下一個黃金30年。

國民黨主席鄭麗文今天出席新北市黨部舉辦慶祝國民黨132周年黨慶，不僅比出3號李四川，並質疑民進黨所說，不存在台獨選項，同時喴話應重啟核能奠定未來黃金30年的國家競爭力。記者王長鼎／攝影

國民黨主席鄭麗文今天出席新北市黨部舉辦慶祝國民黨132周年黨慶，不僅比出3號李四川，並質疑民進黨所說，不存在台獨選項，同時喴話應重啟核能奠定未來黃金30年的國家競爭力。記者王長鼎／攝影