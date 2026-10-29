影／蔣萬安身體不適 盧秀燕：他早在颱風前已感冒、拖到變嚴重

台北市長蔣萬安昨天掃街結束行程後感到身體不適，團隊評估決定取消後續預排行程；台中市長盧秀燕是蔣萬安競總主委，她今天受訪表示，蔣萬安其實在上周颱風來前已感冒，颱風來他必須坐鎮指揮，又必須要勘災。後來又冒雨勘災病情加重。

盧秀燕今天受訪表示，其實蔣萬安上周颱風來臨就已經生病，最近都在感冒，因為他來不及就醫颱風就來了，所以他連續三、四天必須抱病坐鎮指揮中心，再加上他冒雨勘災，病情加重。本來叫他要休息，可是因為沒辦法休息，一方面颱風來，他必須坐鎮指揮，同時也必須要勘災。行程實在是太多了，所以叫他休息，他說不要了，要繼續跑行程，從確診拖到昨天非常的嚴重。

盧秀燕說，她很感謝競總總幹羅智強，他昨天晚上強制下令市長必須要休息，而且取消他的行程。她覺得這個決策是對的，因為小病不醫就變成大病，非常的嚴重。所以希望他趕快治療及休息，早日康復。