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65歲免健保等副署 政院：不舉債、不排擠 研議後採合法合憲作為

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

藍白在立法院強力推動65歲以上長者有條件免健保費，行政院是否副署成關注焦點。行政院今天證實已收到三讀咨文，稱修法可能無法讓最需要被照顧的弱勢長者獲保障，因此會在研議法案內容後，在憲法賦予的職權中採取合法合憲因應作為。

根據時程，立法院27日傍晚將法案送出，行政院28日收到咨文，最晚要在11月6日決定是否副署。

立法院會16日三讀修正通過攸關老人健保費免費的老人福利法第22條條文，明訂近一年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的相對經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費，同時刪除原條文有關部分負擔費用或保險給付未涵蓋醫療費用無力負擔者，直轄市、縣（市）主管機關應予補助等內容。

該項修法引發朝野攻防，行政院長卓榮泰日前提及修法存在瑕疵，可能損及特殊弱勢長者的權益，並批評其過程「程序不合，實體不究」。

對於政院是否副署老福法修法，行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時表示，政府制定政策一直秉持三原則，即不增加實質舉債、不排擠其他政策，且程序合法合憲：政府要照顧長者，也要維護健保制度世代永續，更不能夠漏接最需要幫助的弱勢長者。

李慧芝指出，此次修法將中低收入長者的部分負擔和自費部分補助排除，最需要被照顧的弱勢長者可能無法獲得保障，政院會研議法案內容，也會在憲法賦予的職權中，採取合法合憲因應作為。

健保 副署 合憲

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