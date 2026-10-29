賴總統：台聖開啟軍事交流新頁 共促區域和平繁榮

總統賴清德今天以軍禮歡迎聖露西亞總理皮耶伉儷訪台。賴總統表示，台灣與聖露西亞在教育、醫療、農業及青年賦權等領域持續深化合作，今年更開啟軍事交流新頁，展現兩國深厚互信與情誼，期盼透過此次訪問，攜手促進印太與加勒比海地區和平、穩定與繁榮。

賴總統上午在兩廳院藝文廣場主持軍禮歡迎皮耶伉儷。在鳴放19響禮炮、演奏兩國國歌及檢閱儀隊後，賴總統與皮耶（Philip J. Pierre）分別致詞。

賴總統表示，今年4月，中華民國海軍敦睦遠航訓練支隊首度訪問聖露西亞，受到聖露西亞政府和人民熱情款待，今天台灣也以隆重軍禮歡迎皮耶伉儷，持續深化交流。

賴總統指出，這些年來，台灣與聖露西亞在教育、醫療、農業及青年賦權等領域不斷加深合作關係，加上今年開啟軍事交流新頁，充分展現兩國深厚互信及情誼。

賴總統說，雙方將進行雙邊會談，就深化兩國合作及國際情勢交換意見，期盼透過此次訪問，為雙邊合作關係開創更多互惠機會，攜手促進印太與加勒比海地區和平、穩定與繁榮。

皮耶致詞表示，台聖關係一向奠基於相互尊重、互助合作及真摯情誼之上，這是他第4次訪問台灣，前3次來訪都留下美好回憶。此次適逢薔琵颱風過後，造成災損。他代表聖露西亞政府及人民，向受災民眾表達慰問，並向罹難者家屬致上哀悼。

皮耶指出，過去20多年來，台灣持續協助聖露西亞社會與經濟發展，尤其在農業、教育、公共衛生及青年創業等領域成果顯著，展現兩國堅篤情誼。

皮耶說，目前已有超過400名聖露西亞青年獲得台灣獎學金，得以接受高等教育，這與他的施政方針不謀而合。聖露西亞政府正推動每個家戶都有一人大學畢業的願景，未來將持續努力，讓更多人民有機會接受高等教育。

皮耶強調，聖露西亞政府以民為尊，致力讓聖露西亞成為加勒比海地區最宜居、最適合就業的國家，相信此次訪問將取得豐碩成果，進一步深化台聖邦誼。