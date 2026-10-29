立院修憲公聽會聚焦憲政僵局 學者籲開國是會議推動改革

立法院修憲委員會今天舉行第6場公聽會，討論降低修憲門檻、憲政僵局及人民連署提出憲法修正案之可行性等議題。多名學者呼籲朝野應召開「憲政改革國是會議」，先檢討現行修憲門檻，再推動政府體制與人權保障改革。開南大學法律系兼任副教授仉桂美認為，當前行政權過度擴張、國會遭到弱化，應優先處理權力失衡問題；東吳大學政治系副教授陳方隅則指出，當前憲政僵局主要出在人為因素，而非制度設計。

此次公聽會主要討論五大議題：一是先檢討修憲門檻，再討論憲政改革的兩階段修憲可行性；二是如何建立總統、行政、立法間的互動及憲政僵局解決機制；三是人民連署提出修憲案，及連署提議罷免總統、副總統的可行性；四是將考試院、監察院職權併入行政院及立法院的可行性與配套措施；五是憲法是否應納入新世代人權保障清單，及國家人權委員會未來歸屬與如何強化憲法人權保障機制等議題。

修憲委員會召委莊瑞雄表示，這次公聽會主要新增總統、行政、立法間互動及憲政僵局解決機制，以及人民連署提議罷免總統、副總統的可行性等議題，盼學者專家提出具體建議。

東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，立法院重啟修憲委員會至今，修憲提案仍以個別立委連署為主，三個主要黨團都未提出完整的憲政改革藍圖，所有修憲案猶如「亂槍打鳥」，部分提案內容甚至高度重複，令人失望。

林騰鷂指出，賴清德總統2019年曾承諾，當選後將召開「憲政國是會議」，推動雙首長制、明定總統職權、恢復行政院長國會同意權，並允許立委兼任部會首長，建立權責相符的憲政體制，但賴總統就任兩年多以來，遲遲未履行憲政承諾。他呼籲賴清德儘速召開憲政國是會議，提出完整修憲草案，而非亂槍打鳥提出修憲案。他也認為，憲政改革應以主權在民、多數統治、責任政治、良好行政，以及人民尊嚴與幸福為原則。

仉桂美表示，民主政治的核心在於保障人權，政府應透過分權制衡落實人權保障。當前行政權過度擴張、國會遭到弱化，若不先處理權力失衡問題，急著討論裁撤或調整憲政機關，恐本末倒置。人民連署提出修憲案具有可行性，尤其在國會弱化、憲政制衡失衡的情況下，更應思考如何還權於民，避免人民失去最後的制衡工具。

輔仁大學法律學院助理教授姚孟昌呼籲，朝野政黨應推動召開「憲政國是會議」，以降低修憲門檻、避免憲法僵化為優先課題，再逐步討論政府體制調整、人權保障，以及環境正義、世代正義等新世代議題。他認為，過去修憲案難以通過，並非全然缺乏社會共識，而是現行修憲門檻過高。此外，他也主張將修憲提案權還給人民，明定人民可透過公民投票方式提出憲法修正案，經公告半年後，再交由公民複決。

陳方隅則認為，當前行政、立法僵局的主要問題並非憲政規範問題，而是人為因素。他指出，在總統制及半總統制下，行政、立法分立本來就可能產生僵局，我國設有憲法法庭、院際調解、倒閣及解散國會等機制，並非完全缺乏解決途徑。但在野黨團透過人事及預算杯葛，讓憲法法庭等憲政機關無法正常運作，甚至出現行政院長與立法院長達成協議後，仍遭反對黨團總召推翻的情況，顯示問題主要出在人，而非制度本身。