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考試院放寬國中人事、會計主任列等門檻 有助人才延攬

中央社／ 台北29日電

考試院會今天通過國中人事室、會計室主任列等標準調整案，將列薦任第七職等至第八職等的班級數門檻，由現行70班調降為50班，並訂自明年1月1日實施，回應國中實際校務運作及管理需求外，亦有助於學校延攬及留任人才。

考試院發布新聞稿指出，現行國中人事室、會計室主任的列等，是考量學校規模所反映的業務繁重程度及職責差異，以班級數作為區分標準，未滿70班者列等上限為薦任第七職等，70班以上者列薦任第七職等至第八職等。

考試院表示，隨著學校行政業務日益多元、繁重，中大型國中人事、會計單位主管的服務人數及業務負荷，並不亞於地方政府二級機關一條鞭單位主管，考量後者的職務列等已自今年2月1日起提高為薦任第七職等至第八職等，為衡平學校與行政機關相關主管職務的列等，因此適度調整國中班級數門檻。

考試院進一步說明，依據行政院人事行政總處提供的教育部民國114學年度統計資料，目前全國國中共724校，其中70班以上者為22校（占3.04%），班級數門檻調降為50班後，適用學校將增加至110校（占15.19%）。

考試院提到，這次調整適度擴大適用範圍，除可兼顧制度的衡平性與合理性，回應國中實際校務運作及管理需求外，亦有助於學校延攬及留任人才。

門檻 國中 考試院

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