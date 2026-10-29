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暗諷政壇？侯友宜有感而發：默默做、實實做「吵架有什麼好吵」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席第16屆新北市金志獎頒獎典禮。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席第16屆新北市金志獎頒獎典禮。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天上午出席第16屆金志獎，致詞時大讚志工長年默默付出、無私奉獻，更有感而發談到外界紛紛擾擾，新聞上總是你一句、我一句，直言「吵架有什麼好吵的？有比較贏人嗎？沒有」。

侯友宜指出，新北市幅員遼闊，各類志工團體眾多，每位志工面對困難與挑戰，仍願意犧牲奉獻，以自己的時間與精神守護新北市。今天共有150個單位及績優志工夥伴接受表揚，他也感謝志工多年來的付出，讓新北市持續進步，也展現城市溫暖的一面。

侯友宜表示，自己與志工夥伴相處多年，看見大家始終保持熱情，不分年齡，主動關心、照顧身邊的人。他也鼓勵更多男性投入志工服務，指出目前志工男女比例約為3比7，較過去不到2比8已有改善。

他說，男性多走出來服務，心情會更好，壽命也能更長，因為服務讓別人開心，自己也會高興，在關懷他人的過程中，看見對方變好，自己同樣能獲得成就感。

致詞後段，侯友宜提及外界紛紛擾擾不斷，新聞上總是你一句、我一句，他強調志工跟市長一樣，都是「默默做、實實做」，並說「自己開心就好，吵架有什麼好吵的？有比較贏人嗎？沒有」。

侯友宜說，如果沒有這群默默付出的志工，台灣就麻煩了，社會恐怕會亂糟糟，志工的力量是支撐社會運作的中堅與堅實的力量。不過致詞最後，麥克風突然失靈，侯友宜說「這就是無聲勝有聲」，引發現場哄堂大笑。

侯友宜 志工 新北市長

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