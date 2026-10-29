蔣萬安海報被惡搞「周處除三害」他怒轟綠：這是一條龍作業嗎？

網路瘋傳惡搞台北市長候選人蔣萬安的海報，仿周處除三害風格圖片，還署名「台北市政府新聞局」，台北市長議員李明賢指出，不僅脆社群瘋狂、王小棣、「廣告女王」的莊淑芬，還有三立等特定媒體瘋狂，不免令人高度懷疑：這是一條龍作業嗎？

網路社群threads近日流傳一則貼文，上面有網友惡搞電影周處除三害風格的競選海報，畫面可見台北市長蔣萬安持手槍欲把民進黨台北市長候選人沈伯洋、民進黨台北市議員簡舒培、社民黨台北市議員苗博雅等「三害」去除，蔣萬安競選辦公室認為是「不實言論」，已向北市警方報案。

李明賢指出，負面文宣惡意攻擊，支持蔣辦告到底，因為台北市根本沒有所謂的「新聞局」，而只有觀傳局，海報完全是刻意製造；由於該文宣意圖影響選舉，他也建議蔣辦加告意圖使人不當選，並呼籲檢調加快偵辦。

李明賢表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋沈伯洋為了選舉改變人設、裝成暖男，民進黨一副「戒慎恐懼」，也請沈辦說明，這份文宣你們支持嗎還是默許？當脆上青鳥瘋狂，特定大罷免要角出來發言，都是沈辦默許甚至支持的？

他說，從圍剿那位幫萬安市長抽籤的女大學生、極其惡毒負面文宣攻擊萬安市長，這不就是大罷免2.0嗎？說什麼「戒慎恐懼？」綠營的戒慎恐懼，背後括號內還要加上（囂張傲慢與惡毒），不是嗎？