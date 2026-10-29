快訊

美前議員示警：AI競賽恐促習近平奪台 拿台積電挾持全球

75歲王文洋跌倒骨折！小腿愈來愈細恐是肌肉流失 熟齡族4招防跌

吃到麥當勞「生肉漢堡」！民眾吐瀉掛急診只賠4000元 業者聲明致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安海報被惡搞「周處除三害」他怒轟綠：這是一條龍作業嗎？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
threads近日流傳一則貼文，上面有網友惡搞電影周處除三害風格的競選海報，畫面可見台北市長蔣萬安持手槍欲把民進黨台北市長候選人沈伯洋、民進黨台北市議員簡舒培、社民黨台北市議員苗博雅等「三害」去除。圖／截自threads
threads近日流傳一則貼文，上面有網友惡搞電影周處除三害風格的競選海報，畫面可見台北市長蔣萬安持手槍欲把民進黨台北市長候選人沈伯洋、民進黨台北市議員簡舒培、社民黨台北市議員苗博雅等「三害」去除。圖／截自threads

網路瘋傳惡搞台北市長候選人蔣萬安的海報，仿周處除三害風格圖片，還署名「台北市政府新聞局」，台北市長議員李明賢指出，不僅脆社群瘋狂、王小棣、「廣告女王」的莊淑芬，還有三立等特定媒體瘋狂，不免令人高度懷疑：這是一條龍作業嗎？

網路社群threads近日流傳一則貼文，上面有網友惡搞電影周處除三害風格的競選海報，畫面可見台北市長蔣萬安持手槍欲把民進黨台北市長候選人沈伯洋、民進黨台北市議員簡舒培、社民黨台北市議員苗博雅等「三害」去除，蔣萬安競選辦公室認為是「不實言論」，已向北市警方報案。

李明賢指出，負面文宣惡意攻擊，支持蔣辦告到底，因為台北市根本沒有所謂的「新聞局」，而只有觀傳局，海報完全是刻意製造；由於該文宣意圖影響選舉，他也建議蔣辦加告意圖使人不當選，並呼籲檢調加快偵辦。

李明賢表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋沈伯洋為了選舉改變人設、裝成暖男，民進黨一副「戒慎恐懼」，也請沈辦說明，這份文宣你們支持嗎還是默許？當脆上青鳥瘋狂，特定大罷免要角出來發言，都是沈辦默許甚至支持的？

他說，從圍剿那位幫萬安市長抽籤的女大學生、極其惡毒負面文宣攻擊萬安市長，這不就是大罷免2.0嗎？說什麼「戒慎恐懼？」綠營的戒慎恐懼，背後括號內還要加上（囂張傲慢與惡毒），不是嗎？

蔣萬安 周處除三害 簡舒培

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安海報被惡搞「周處除三害」 北市警報檢察官指揮要抓人

替蔣萬安抽籤女孩遭網路霸凌 國民黨團轟沈伯洋：溫暖人設包藏惡意

「講晚安女孩」遭起底攻擊 民進黨團：沈伯洋是正面選舉 支持者自制

賴總統提醒北市還沒贏 莊瑞雄：藍「全黨救一人」 民進黨沒樂觀本錢

相關新聞

蔣萬安海報被惡搞「周處除三害」他怒轟綠：這是一條龍作業嗎？

網路瘋傳惡搞台北市長候選人蔣萬安的海報，仿周處除三害風格圖片，還署名「台北市政府新聞局」，台北市長議員李明賢指出，不僅脆社群瘋狂、王小棣、「廣告女王」的莊淑芬，還有三立等特定媒體瘋狂，不免令人高度懷疑：這是一條龍作業嗎？

暗諷政壇？侯友宜有感而發：默默做、實實做「吵架有什麼好吵」

新北市長侯友宜今天上午出席第16屆金志獎，致詞時大讚志工長年默默付出、無私奉獻，更有感而發談到外界紛紛擾擾，新聞上總是你一句、我一句，直言「吵架有什麼好吵的？有比較贏人嗎？沒有」。

藍再控賴瑞隆：設基金會捐助人有雲豹高管 詐團負責人政治獻金也未退

繼昨天指控民進黨高雄市長候選人賴瑞隆與雲豹能源集團關係密切外，國民黨團今再舉行記者會，指出賴瑞隆收取高雄生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」的政治獻金，五互集團非法吸金逾新台幣200億元，賴瑞隆面對爭議，僅退回五互集團的錢，卻未退回負責人陳秋白個人的政治獻金。

高虹安作客「阿洪之聲」談美食爆祕辛　昔從政竟被罵「頭殼歹去」

新竹市長高虹安昨晚接受立委洪毓祥「阿洪之聲」頻道直播訪問，2人有師生、同事、國會前後期學姊學弟等多重關係，一見如故，從竹科週邊的異國美食出發，開心的天南地北聊美食、談科技、憶往事、爆祕辛，也展現高虹安與眾不同的一面。

批綠能20%跳票四年 陳以信：民進黨錯誤能源政策害慘台灣

經濟部長龔明鑫表示，再生能源發電占比20%目標將從原訂2025年延至2029年。國民黨文傳會主委陳以信今批評，民進黨錯誤能源政策害慘台灣，非核家園倒是準時實現，綠能發電一再跳票，能源政策大轉彎卻連一句道歉都沒有。

老農津貼調增案持續卡關 陳駿季：年底前未通過就無法回溯發放

行政院今年初通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標準，發放額度由現行8110元提高至1萬元，不過至今尚未完成三讀。農業部長陳駿季表示，今年底前若無法三讀，追加預算恐也來不及通過和回溯發放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。