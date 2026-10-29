藍再控賴瑞隆：設基金會捐助人有雲豹高管 詐團負責人政治獻金也未退

繼昨天指控民進黨高雄市長候選人賴瑞隆與雲豹能源集團關係密切外，國民黨團今再舉行記者會，指出賴瑞隆收取高雄生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」的政治獻金，五互集團非法吸金逾新台幣200億元，賴瑞隆面對爭議，僅退回五互集團的錢，卻未退回負責人陳秋白個人的政治獻金。

台北市議員柳采葳指出，賴瑞隆收取五互集團旗下龍海生活事業的政治獻金，以及集團負責人陳秋白個人的政治獻金。五互集團涉嫌推銷契約商品、非法吸金，金額超過新台幣200億元，陳秋白二審被判刑10年5個月，其他幹部也分別被判刑，刑期從1年10個月至8年5個月不等。

柳采葳表示，許多家庭主婦、上班族、小資族，辛苦存了一輩子的薪水，就這樣被騙走。如今面對爭議，賴瑞隆僅退回五互集團的錢，卻沒退陳秋白個人的10萬元政治獻金。請問是用什麼標準判斷哪些可以保留、退還？與五戶集團什麼關係？吸金超過200億元的詐騙集團為何支持賴瑞隆？

王鴻薇表示，賴瑞隆過去引進雲豹能源設備，在立法院鎮江會館屋頂設置太陽能板，承包商就是雲豹能源董事長張建偉。後來發現裡面有中國製造的零組件，又匆匆拆除，這有沒有浪費公帑？

王鴻薇指出，賴瑞隆說做了很多公益、教育，其中包括成立高雄市新世代教育基金會，然而原始捐助人中又出現雲豹兩位高階主管：張建偉、譚宇軒，不愧一次選舉就收了雲豹能源300萬元的政治獻金。

王鴻薇說，賴瑞隆說成立教育基金會是要幫助弱勢、關懷社會，然而，張建偉是雲豹能源的核心股東，過去曾涉及違反期貨交易法案件；另位出資基金會、兼任董事的譚宇軒，是雲豹能源的執行長，過去因爭取案場，向涉貪的地方鄉長交付400萬元公關費，遭法院判決確定。

王鴻薇再指出，基金會另一個法人捐助者，是「一功營造股份有限公司」，這家以台電地下配管工程起家，現在持續承接南台灣大量且重要的電力與綠能基礎工程。今年主要的工程，包含台電各區的配電管路工程，以及太陽光電發電系統的管線埋設工程。「這是教育基金會，還是雲豹基金會、光電基金會？讓賴瑞隆發光發熱。」

王鴻薇質疑，張建偉與賴瑞隆究竟是什麼關係？雲豹能源相關人士捐贈的300萬元政治獻金，張建偉有沒有協助安排？張建偉、雲豹能源究竟捐給基金會多少錢、參與哪些決策？立法院的光電案，賴瑞隆與張建偉有哪些接洽？賴瑞隆如何避免基金會與能源業者之間的利益衝突？問政如何跟這些集團的利益切割，確保不會涉及利益衝突？