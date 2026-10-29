高虹安作客「阿洪之聲」談美食爆祕辛　昔從政竟被罵「頭殼歹去」

新竹市長高虹安昨晚接受立委洪毓祥「阿洪之聲」頻道直播訪問，2人有師生、同事、國會前後期學姊學弟等多重關係，一見如故，從竹科週邊的異國美食出發，開心的天南地北聊美食、談科技、憶往事、爆祕辛，也展現高虹安與眾不同的一面。

「阿洪之聲EP.15」昨晚出外景，來到高虹安位在東區的「活力Chill館」直播，此次主題是「洪老師遇上高學姊」，由於兩人過去曾是師生、資策會主管、國會前後輩等關係，有多年交情，此次直播讓兩人以美食作開端，開懷大聊不為人知的往事。而網友看完直播之後，大讚「這集也太精彩了吧，安安市長意外蠻會主持的」、「專業，好聽，很實用，超級讚」。

洪毓祥在節目一開始先帶來有立院三寶之稱的「水煎包、雞塊、蚵仔麵線（老闆退休沒賣了）」，要讓高虹安回味一下。高虹安則端出竹科週邊的異國美食要讓洪老師驚豔。高虹安說，竹科週邊因竹科廠商帶來了許多的外國供應商、工程師，加上新竹也有不少新移民，因此各國美食林立，這次特別帶來了印度菜、泰國菜以及越南菜。

洪毓祥說，看到印度菜就想到高虹安畢業後的第一份工作，當時高虹安被派去印度出差銷售軟體，因此高虹安對印度美食是熟門熟路的，此次就帶來了「印度奶油烤餅 butter naan」、「Paneer印度乳酪」，並示範要如何食用；之後也介紹了泰式美食、越南湯河粉等。

高虹安說，提到泰國菜讓她想到當年在美國念博士班時一段外國友人的有趣反應，不少外國友人聽到她來自台灣，都會說「我知道台灣啊，我常吃Thai Food（泰國菜）」，讓她知道原來大家把台灣誤認為泰國了。而讓外國友人完全清楚認識台灣則是她到矽谷工作的時候，因為台灣的半導體產業已站上國際，台灣已在全球打響名號了。

由於洪毓祥是交大校友，高虹安當年也去考過交大研究所，因此兩人對於交大週邊也有共通話題，就是「仙草蜜拜土地公」的都市傳說。高虹安也透露，她當年考試前也不得不信這個傳說，特地買了泰山仙草蜜去拜拜，而且一定要泰山的。

當兩人聊到原本都是學資工的科技人，後來竟都走上政治這條路。洪毓祥說，當年獲知高虹安要從政，他還罵高虹安是「頭殼歹去」（台語），高虹安則回說，「當我知道老師也要來從政，我也罵回去你也是頭殼歹去。」兩人都不禁哈哈大笑。

洪毓祥也說出祕辛指出，當年高虹安以資工、數據專家的背景進到國會，質詢時都會釐清好整個問題及資訊的架構，再拿出精確的統計報表等質詢政府官員，還記得當時是疫情期間，高虹安質詢口罩問題，手上資料竟然比主管機關的還精準，讓官員啞口站在質詢台上說不出話來，這樣以精確數據提問，而非以辱罵方式的質詢風格，之後也成為民眾黨「新進」立法委員的教材。

兩人聊到國會的過往，也談到最近的65歲以上長者健保免費的三讀案，洪毓祥說，行政院長表態可能不會覆署，讓人深覺中華民國的憲政體制已被破壞。高虹安則說，這是讓人覺得匪夷所思的事情，因為民進黨的新竹市長候選人這次提的政見，有一條就是65歲以上長者的健保費由市政府負擔，同一個民進黨，同一個政策，地方與中央竟完全不同調，這實在很奇怪。